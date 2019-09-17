Roshen может потерять свою красную ленточку: Минэкономики обжаловало решение суда

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства подало апелляционную жалобу на определение Хозяйственного суда Киева о признании за кондитерской корпорацией Roshen права интеллектуальной собственности на использование красной ленты в упаковке тортов.

Об этом говорится в материалах дела Северного апелляционного хозяйственного суда, передают Українськi Новини.

Коллегия судей решила принять жалобу министерства к рассмотрению и назначила ее рассмотрение на 25 сентября.

3 июня Хозсуд Киева признал за Roshen право интеллектуальной собственности на использование красной ленты в упаковке тортов и обязал Минэкономики внести в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг сведения о регистрации знака для товаров и услуг по заявке корпорации.

Речь шла об упаковочных или перевязочных лентах неметаллических, лентах из полипропилена для упаковки мучных кондитерских товаров и тортов.

Как сообщали Українськi Новини,"Киевхлеб" оштрафовали на 200 тыс. гривен за дизайн коробки торта, похожий на Roshen. Ранее Roshen открыл первое кафе в Киеве, а в июле корпорация запустила бисквитный комплекс в Борисполе.

В состав корпорации Roshen входят Кременчугская, 2 Винницкие, Киевская кондфабрики, Мариупольская, которая на стадии ликвидации, а также Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия); Винницкий молочный завод Roshen, законсервированная Липецкая фабрика (Россия).

Экс-Президент Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen; в апреле 2016 года инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи в траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в кондитерской корпорации Roshen.