Facebook удалил более 160 аккаунтов сомнительных украинских сообществ

Facebook, ранее заблокировавший группы российских и украинских фейковых аккаунтов , манипулировавших общественным мнением в Украине, в этот раз удалил "ВВС-Украина".

В целом речь идет о 168 учетных записей, 149 страниц и 79 групп, некоторые из которых имели миллионы подписчиков. Самые известные из удаленных страниц - новостные ресурсы "Знай.ua" и "Politeka". По данным компании SocialBakers, в первом сообществе было 2,8 миллиона подписчиков, у второго - 2,2 миллиона. Теперь они не работают.

Facebook приводит несколько публикаций со страниц, о которых идет речь.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Facebook в сообщении заявляет, что страницы были удалены не из-за опубликованого контента, а из-за поведения этих учетных записей. Главная претензия, выдвинутая социальной сетью состояла в том, что на страницах этих сообществ было замечено скоорденированое и недостоверное поведение.

"Люди, которые стояли за этим, использовали поддельные аккаунты для управления группами или несколькими страницами, некоторые из которых со временем меняли свои имена", - говорят в Facebook.

Представители соцсети отметили, что, по их данным, курировала эти страницы одна и та же украинская PR-компания Pragmatico. Из открытых источников о Pragmatico почти ничего не известно - компания, судя по всему, даже не имеет собственного официального сайта. Бюджет, потраченный на рекламу удаленных страниц в Facebook и Instagram, составил около 1,6 миллиона долларов.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы выявлять и останавливать такой вид активности, поскольку не хотим, чтобы наши сервисы использовали для манипулирования людьми", - говорится в заявлении Facebook.

Как сообщали Українські Новини, вслед за Instagram Facebook хочет отказаться от лайков. Также социальная сеть запустила свой аналог сайта знакомств.