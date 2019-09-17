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17 вересня 2019, вівторок, 12:18 11
Інтернет і IT 2019-09-17T13:45:03+03:00
Українські Новини
Facebook видалив понад 160 акаунтів сумнівних українських спільнот

Facebook видалив понад 160 акаунтів сумнівних українських спільнот

Fcebook. Фото: pixabay
Fcebook. Фото: pixabay

Facebook, раніше заблокировавший групи російських і українських фейкових акаунтів, манипулировавших громадською думкою в Україні, цього разу вилучив більше сотні українських сторінок. Найбільше постраждали ресурси "Знай.иа" і "Politeka", повідомляють "ВВС-Україна".

У цілому мова йде про 168 облікових записів, 149 сторінок і 79 груп, деякі з яких мали мільйони передплатників. Найвідоміші з віддалених сторінок - новинні ресурси "Знай.иа" і "Politeka". За даними компанії SocialBakers, в першому співтоваристві було 2,8 мільйона передплатників, у другого - 2,2 мільйона. Тепер вони не працюють.

Facebook наводить кілька публікацій зі сторінок, про яких йде мова.

Фото: FacebookФото: Facebook

Фото: FacebookФото: Facebook

Фото: FacebookФото: Facebook

Фото: FacebookФото: Facebook

Facebook в повідомленні заявляє, що сторінки були видалені не з-за опублікованого контенту, а через поведінку цих облікових записів. Головна претензія, висунута соціальною мережею полягала в тому, що на сторінках цих спільнот було помічено скоорденированое і недостовірне поведінку.

"Люди, які стояли за цим, використовували підроблені акаунти для управління групами або кількома сторінками, деякі з яких з часом змінювали свої імена", - кажуть у Facebook.

Представники соцмережі відзначили, що, за їх даними, курирувала ці сторінки одна і та ж українська PR-компанія Pragmatico. З відкритих джерел про Pragmatico майже нічого не відомо - компанія, судячи з усього, навіть не має власного офіційного сайту. Бюджет, витрачений на рекламу віддалених сторінок в Facebook і Instagram, склав близько 1,6 мільйона доларів.

"Ми постійно працюємо над тим, аби виявляти та зупиняти такий вид активності, оскільки не хочемо, щоб наші сервіси використовували для маніпулювання людьми", - йдеться в заяві Facebook.

Як повідомляли "Українські Новини", вслід за Instagram Facebook хоче відмовитися від лайків. Також соціальна мережа запустила свій аналог сайту знайомств.

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