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  • Facebook удалил группы российских и украинских фейковых аккаунтов, манипулировавших общественным мнением в Украине
25 июля 2019, четверг, 11:15 196
Политика 2019-07-25T11:24:13+03:00
Українські Новини
Facebook удалил группы российских и украинских фейковых аккаунтов, манипулировавших общественным мнением в Укр

Facebook удалил группы российских и украинских фейковых аккаунтов, манипулировавших общественным мнением в Украине

Facebook
Facebook

Социальная сеть Facebook удалила 4 группы страниц и аккаунтов в Украине, России, Тайване и Гондурасе, которые распространяли политическую и недостоверную информацию.

Об этом Українським Новинам сообщил глава кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Он сообщил, что команда кибербезопасности социальной сети ведет расследования по нарушениям, которые в компании называют "скоординированные недостоверное поступки" (когда один или несколько человек ведут аккаунты, с целью обмана по поводу источника информации, которую они распространяют) по всему миру.

"Мы проводим расследования в отношении отдельных личностей или групп, которые злоупотребляют нашей платформой с целью обмана людей о том кто они, и насколько популярно мнение, которое они распространяют. Группа может хотеть, что бы мнение (месседж) которое они распространяют, выглядело как внутреннее мнение из страны, когда по факту это мнение распространяется из-за границы, либо группа может хотеть показать, что это независимое мнение, когда на деле оно ассоциируется с государством либо с конкретным кандидатом", - отметил Глейхер.

По его словам сети работали отдельно друг от друга и были расположены в Украине в Луганской области, России, Тайланде и Гондурасе.

Глейхер добавил, что в случае одной из сетей было заблокировано 18 аккаунтов, 9 страниц и 3 группы, у которых в сумме было около 80 тыс. подписчиков, которые фокусировались на публичных обсуждениях в Украине, при этом сеть находилась в России.

"Они работали над тем, что бы очернить покойных украинских журналистов и они пользовались разными методами, для того что бы увеличить популярность мнений, которые они распространяли, для того, что бы они выглядели более популярными, чем оно является на самом деле. Руководители сети в основном размещали информацию про украинскую политику и новости включая такие темы как отношения между Россией и Украиной, а также они занимались критикой украинского государства", - подчеркнул Глейхер.

При этом он добавил, что из-за недостаточного количества улик, компания не может определить, кто конкретно стоял за этой сетью.

Также отмечается, что было в случае другой из сетей было удалено 83 аккаунта, 2 страницы, 29 групп и 5 Instagram аккаунтов в сети, которая была расположена на территории Луганской области и России.

При этом Глейхер не уточнил, находилась ли сеть на контролируемой или неподконтрольной территории Луганской области.

"Основной целью этой сети были публичные обсуждения в Украине. Эта сеть использовалась для того, что бы изобличить военных в Украине. Руководители сети создали группы, которые казались настоящими сообществами военных и они работали над тем, что бы заманивать людей с Facebook на свои сайты", - отметил он.

Также была заблокирована сеть из 12 аккаунтов, 10 страниц у них было около 38 тыс. подписчиков которая вела деятельность по распространению информации в Тайланде с целью обсуждения политической ситуации и критике тайландских демократических активистов.

"Наше расследование установило, что часть этой активности ведет к людям, которые находятся в Тайланде, но они были связаны с организацией "Новое восточное обозрение", журналом офис которого расположен в Москве", - подчеркнул Глейхер.

Кроме того, была заблокирована сеть из 181 аккаунта и 1488 страниц, которая распространяла недостоверную информацию в Гондурасе и была нацелена на публичные обсуждения в стране и на распространение позитивного мнения о президенте Гондураса.

При этом, по словам Глейхера часть этой активности ведет к людям, которые ведут социальные сети для правительства Гондураса.

Как сообщали Українські Новини, большинство негативных комментариев, генерируемых ботами, направленно против Гройсмана.

Ранее в июне Facebook впервые назначил менеджера в Украине.

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