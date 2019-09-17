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17 сентября 2019, вторник, 09:24 334
Экономика 2019-09-17T09:32:44+03:00
Українські Новини
Дефицит в балансе дизтоплива на сентябрь прогнозируют в 150 тысяч тонн

Дефицит в балансе дизтоплива на сентябрь прогнозируют в 150 тысяч тонн

"Консалтинговая группа "А-95" заявляет, что прогнозный дефицит в балансе дизельного топлива на сентябрь составляет 150 тыс. тонн.

Об этом написал директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Прогнозный дефицит баланса дизтоплива на сентябрь уже составляет около 25% или 150 тыс. тонн. И если до октября еще, может быть, дотянем с топливом за счет каких-никаких запасов и поставок из Беларуси, то чем закрывать баланс в октябре, никто не знает", - написал он.

Куюн отметил, что сейчас заблокирована работа нефтеперевалочного комплекса в порту "Южный" и мощности для приема новых партий отсутствуют.

Он подчеркнул, что уже 25 сентября ожидается танкер с 30 тыс. тонн нефтепродуктов, следом за ним прибудет аналогичный танкер и если ситуация не разрешится, то в Украину топливо не придёт.

Как сообащали Українські Новини, "Консалтинговая группа "А-95" заявляет, что дизельное топливо в Украине подорожает минимум на 1,5 гривны/литр из-за взрывов на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.

Ранее нефть выросла в цене на 10% после атаки беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco.

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