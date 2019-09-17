Дефіцит у балансі дизпалива на вересень прогнозують в 150 тисяч тонн

"Консалтингова група "А-95" заявляє, що прогнозний дефіцит у балансі дизельного палива на вересень становить 150 тис. тонн.

Про це пише директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Прогнозний дефіцит балансу дизпалива на вересень вже становить близько 25% або 150 тис. тонн. І якщо до жовтня ще, може бути, дотягнемо з паливом за рахунок яких-ніяких запасів і поставок з Білорусі, то чим закривати баланс в жовтні, ніхто не знає", - написав він.

Куюн зазначив, що зараз заблокована робота нафтоперевалочного комплексу в порту "Південний" і потужності для прийому нових партій відсутні.

Він наголосив, що вже 25 вересня очікується танкер з 30 тис. тонн нафтопродуктів, слідом за ним прибуде аналогічний танкер і якщо ситуація не вирішиться, то в Україну паливо не прийде.

Як сообащали Українські Новини, "Консалтингова група "А-95" заявляє, що дизельне паливо в Україні подорожчає мінімум на 1,5 гривні/літр через вибухів на нафтопереробному заводі в Саудівській Аравії.

Раніше нафта зросла в ціні на 10% після атаки безпілотників на нафтові об'єкти Saudi Aramco.