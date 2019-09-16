Госгарантии предлагают ограничить на следующий год в объеме 28,9 млрд гривен

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде предусмотреть максимальный размер предоставления государственных гарантий в 28,9 млрд гривен в 2020 году.

Об этом говорится в законопроекте о госбюджете на 2020 год №2000, зарегистрированном в Раде 15 сентября, передают Українські Новини.

"Установить, что в 2020 году государственные гарантии могут предоставляться в объеме до 28 882 413,8 тыс. гривен", - говорится в законопроекте.

Госгарантии могут предоставляться по решению Кабмина для частичного выполнения долговых обязательств (до 80%) предприятий госсектора экономики, которые были привлечены для реализации инвестпроектов общегосударственного значения.

Для обеспечения выполнения долговых обязательств по программам для повышения обороноспособности государства предлагается предоставлять госгарантии в объеме до 10 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде выделить 2,2 млрд гривен на проведение местных выборов в 2020 году.

Также Кабмин предлагает Раде уменьшить финансирование хозяйственно-финансового департамента секретариата правительства на 105 млн гривен до 2 992 млн гривен в 2020 году.

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять государственный бюджет на 2020 год с доходами в размере 1,079 трлн гривен и расходами в 1,170 трлн гривен.