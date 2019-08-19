Новый мост в Днипре полностью перекрыли до середины сентября: как объехать

Коммунальные службы Днипра полностью, включая пешеходов и велосипедистов, решили перекрыть Новый мост из-за реконструкции с 21 августа до 14 сентября, когда его должны открыть.

Об этом Українським Новинам сообщили в Днипровском городском совете.

Перекрытие связано с проведением плановых технологических работ повышенной опасности.

Всех участников дорожного движения просят планировать свой маршрут, учитывая эту информацию.

Также горсовет напомнил, что с 7:00 до 20:00 курсируют бесплатные речные трамваи.

Они отправляются от ул. Малиновского, идут на Сичеславскую Набережную и наоборот.

С 7:00 до 10:00 курсируют 4 речных трамвая (интервал 8-10 минут), с 10:00 до 17:00 - 2 катера (интервал 20-30 минут), с 17:00 до 20:00 - 4 речных трамвая (интервал 8-10 минут).

Предварительно, финальная стоимость ремонта моста оценивается в 458 млн гривен, его ремонт был начат летом 2017 года.

Новый мост соединяет левый берег Днипра с центром города.

Ранее Днипро решил открыть Новый мост для пешеходов и велосипедистов в часы пик с 17 августа.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский договорился с мэром Днипра Филатовым о его отставке в случае срыва срока открытия моста 14 сентября.

Тем временем в скандальном пешеходном мосту в Киеве завелись мухи - их видно под стеклом.