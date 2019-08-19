Новый мост в Днипре полностью перекрыли до середины сентября: как объехать

Коммунальные службы Днипра полностью, включая пешеходов и велосипедистов, решили перекрыть Новый мост из-за реконструкции с 21 августа до 14 сентября, когда его должны открыть.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили в Днипровском городском совете.\r\nПерекрытие связано с проведением плановых технологических работ повышенной опасности.\r\nВсех участников дорожного движения просят планировать свой маршрут, учитывая эту информацию.\r\nТакже горсовет напомнил, что с 7:00 до 20:00 курсируют бесплатные речные трамваи.\r\nОни отправляются от ул. Малиновского, идут на Сичеславскую Набережную и наоборот.\r\nС 7:00 до 10:00 курсируют 4 речных трамвая (интервал 8-10 минут), с 10:00 до 17:00 - 2 катера (интервал 20-30 минут), с 17:00 до 20:00 - 4 речных трамвая (интервал 8-10 минут).\r\nПредварительно, финальная стоимость ремонта моста оценивается в 458 млн гривен, его ремонт был начат летом 2017 года.\r\nНовый мост соединяет левый берег Днипра с центром города.\r\nРанее Днипро решил открыть Новый мост для пешеходов и велосипедистов в часы пик с 17 августа.\r\nКак сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский договорился с мэром Днипра Филатовым о его отставке в случае срыва срока открытия моста 14 сентября.\r\nТем временем в скандальном пешеходном мосту в Киеве завелись мухи - их видно под стеклом.