В Днипре запретили громкую музыку после 22:00

Днипровский городской совет ввел запрет на громкую музыку после 22:00 с сентября.

Об этом сообщил начальник инспекции по вопросам благоустройства горсовета Руслан Мороз, передают Українські Новини.

По его словам, инспекция по благоустройству по результатам замера шумов будет штрафовать попавшиеся заведения.

Также совместно с органами полиции будут изыматься усилители, колонки и прочее оборудование.

Мороз отметил, что жители города могут подавать заявки на замер шума в квартире.

Как сообщали Українські Новини, ученые выяснили, что спасти здоровье от политики может помочь музыка. Также ученые назвали группу, музыка которой отпугивает комаров.

В 2017 году киевляне создали петицию с требованием запретить маршрутчикам слушать "попсу" и "шансон".

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