В Днипре запретили громкую музыку после 22:00

Днипровский городской совет ввел запрет на громкую музыку после 22:00 с сентября.\r\nОб этом сообщил начальник инспекции по вопросам благоустройства горсовета Руслан Мороз, передают Українські Новини.\r\nПо его словам, инспекция по благоустройству по результатам замера шумов будет штрафовать попавшиеся заведения.\r\nТакже совместно с органами полиции будут изыматься усилители, колонки и прочее оборудование.\r\nМороз отметил, что жители города могут подавать заявки на замер шума в квартире.\r\nКак сообщали Українські Новини, ученые выяснили, что спасти здоровье от политики может помочь музыка. Также ученые назвали группу, музыка которой отпугивает комаров.\r\nВ 2017 году киевляне создали петицию с требованием запретить маршрутчикам слушать "попсу" и "шансон".\r\nТем временем НАБУ начало расследовать недекларирование мэром Днипра Филатовым имущества на 1 млн гривен и мэр Днипра угрожает рассказать всю правду об аферах Коломойского.