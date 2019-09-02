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02 сентября 2019, понедельник, 19:19 14
Общество 2019-09-02T19:21:01+03:00
Українські Новини
В Днипре запретили громкую музыку после 22:00

В Днипре запретили громкую музыку после 22:00

Концерт. Фото: pixabay
Концерт. Фото: pixabay

Днипровский городской совет ввел запрет на громкую музыку после 22:00 с сентября.

Об этом сообщил начальник инспекции по вопросам благоустройства горсовета Руслан Мороз, передают Українські Новини.

По его словам, инспекция по благоустройству по результатам замера шумов будет штрафовать попавшиеся заведения.

Также совместно с органами полиции будут изыматься усилители, колонки и прочее оборудование.

Мороз отметил, что жители города могут подавать заявки на замер шума в квартире.

Как сообщали Українські Новини, ученые выяснили, что спасти здоровье от политики может помочь музыка. Также ученые назвали группу, музыка которой отпугивает комаров.

В 2017 году киевляне создали петицию с требованием запретить маршрутчикам слушать "попсу" и "шансон".

Тем временем НАБУ начало расследовать недекларирование мэром Днипра Филатовым имущества на 1 млн гривен и мэр Днипра угрожает рассказать всю правду об аферах Коломойского.

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