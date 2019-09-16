У Дніпрі запустили тролейбус на лівий берег за 1 гривню/поїздка

Дніпровський міська рада запровадила в експлуатацію тролейбусний маршрут №14 на лівий берег за 1 гривню/поїздка.

Про це Українським Новинам повідомив представник міськради.

Тролейбусний маршрут №14 запустили на житловий масив Сонячний, він проходить через Новий міст.

Вартість проїзду становитиме 1 гривню за поїздку до 10 жовтня, після – 4 гривні.

Щомісяця цим маршрутом будуть користуватися близько 115 тис. пасажирів.

Як повідомляли Українські Новини, комунальні служби Дніпра повністю, включаючи пішоходів і велосипедистів, перекривали Новий міст через реконструкцію з 21 серпня до 14 вересня. Перекриття було пов'язано з проведенням планових технологічних робіт підвищеної небезпеки. Попередньо, фінальна вартість ремонту мосту оцінюється в 458 млн гривень, його ремонт було розпочато влітку 2017 року.

7 вересня Дніпро достроково відкрило Новий міст після реконструкції.

Раніше Президент Володимир Зеленський домовився з мером Дніпра Філатовим про його відставку в разі зриву терміну відкриття мосту 14 вересня.

Крім того, в Дніпрі заборонили гучну музику після 22:00.