У Дніпрі запустили тролейбус на лівий берег за 1 гривню/поїздка

Дніпровський міська рада запровадила в експлуатацію тролейбусний маршрут №14 на лівий берег за 1 гривню\/поїздка.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник міськради.\r\nТролейбусний маршрут №14 запустили на житловий масив Сонячний, він проходить через Новий міст.\r\nВартість проїзду становитиме 1 гривню за поїздку до 10 жовтня, після – 4 гривні.\r\nЩомісяця цим маршрутом будуть користуватися близько 115 тис. пасажирів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, комунальні служби Дніпра повністю, включаючи пішоходів і велосипедистів, перекривали Новий міст через реконструкцію з 21 серпня до 14 вересня. Перекриття було пов'язано з проведенням планових технологічних робіт підвищеної небезпеки. Попередньо, фінальна вартість ремонту мосту оцінюється в 458 млн гривень, його ремонт було розпочато влітку 2017 року.\r\n7 вересня Дніпро достроково відкрило Новий міст після реконструкції.\r\nРаніше Президент Володимир Зеленський домовився з мером Дніпра Філатовим про його відставку в разі зриву терміну відкриття мосту 14 вересня.\r\nКрім того, в Дніпрі заборонили гучну музику після 22:00.