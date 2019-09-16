Кадровая революция продолжается: Зеленский уволил 13 глав райадминистраций в Ивано-Франковской области

Президент Владимир Зеленский уволил 13 председателей районных государственных администраций в Ивано-Франковской и 1 в Херсонской области.

Об этом говорится в распоряжениях Президента №319-332 от 16 сентября, передают Українськi Новини.

Согласно им, Зеленский уволил Франка Ежака с должности председателя Богородчанской районной государственной администрации, Олега Лютого с должности председателя Верховинской, Николая Поповича с должности главы Галицкой, Ярослава Левкуна с должности председателя Городенковской, Юрия Мазура с должности председателя Долинской, Любомира Глушкова с должности председателя Коломыйской, Виталия Кичеряка с должности председателя Косовской, Александра Кениза с должности председателя Надворнянской, Петра Билинського с должности председателя Рогатинской, Ирину Люклян с должности председателя Рожнятовской, Богдана Свищовского с должности председателя Снятинской, Ивана Семанюка с должности председателя Тисменицкой, Ивана Дрогомирецкого с должности председателя Тлумацкой районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

Кроме того, он уволил Валерия Салтыкова с должности председателя Каховской районной государственной администрации Херсонской области.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил сразу 11 глав райадминистраций во Львовской области.

Ранее Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Ровенской областии, 5 председателей райадминистраций во Львовской области.