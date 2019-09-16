Кадровая революция продолжается: Зеленский уволил 13 глав райадминистраций в Ивано-Франковской области

Президент Владимир Зеленский уволил 13 председателей районных государственных администраций в Ивано-Франковской и 1 в Херсонской области.\r\nОб этом говорится в распоряжениях Президента №319-332 от 16 сентября, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, Зеленский уволил Франка Ежака с должности председателя Богородчанской районной государственной администрации, Олега Лютого с должности председателя Верховинской, Николая Поповича с должности главы Галицкой, Ярослава Левкуна с должности председателя Городенковской, Юрия Мазура с должности председателя Долинской, Любомира Глушкова с должности председателя Коломыйской, Виталия Кичеряка с должности председателя Косовской, Александра Кениза с должности председателя Надворнянской, Петра Билинського с должности председателя Рогатинской, Ирину Люклян с должности председателя Рожнятовской, Богдана Свищовского с должности председателя Снятинской, Ивана Семанюка с должности председателя Тисменицкой, Ивана Дрогомирецкого с должности председателя Тлумацкой районной государственной администрации Ивано-Франковской области.\r\nКроме того, он уволил Валерия Салтыкова с должности председателя Каховской районной государственной администрации Херсонской области.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил сразу 11 глав райадминистраций во Львовской области.\r\nРанее Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Ровенской областии, 5 председателей райадминистраций во Львовской области.