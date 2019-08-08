Данилюк в июле заработал 66 тыс. гривен, а его зам за неделю - почти 20 тысяч

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка, который задекларировал задекларировал 1 млн гривен доходов от ЕБРР, за июль составила 66,5 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе СНБО на запрос Українських Новин.\r\n"Заработная секретаря СНБО А. Данилюка за июль 2019 года составляла 66 444 гривны", - сказано в нем.\r\nНазначенный 23 июля заместителем секретаря СНБО Алексей Данилов заработал за неделю 19 337 гривен.\r\nОстальные заместители Данилюка получили в июле зарплату выше, чем у секретаря СНБО.\r\nТак, первый замсекретаря Михаил Коваль заработал 89 662 гривны, а заместители Сергей Кривонос и Александр Литвиненко - 73 552 гривны и 89 227 гривен соответственно.\r\nУ каждого из них премия составила от 30 до 45 тыс. гривен.\r\nПредыдущий секретарь СНБО Александр Турчинов с 2017 года ежемесячно зарабатывал 52,2 тыс. гривен.\r\nЗарплата Данилюка с 28 мая (дня назначения секретарем СНБО) по июль составила 95,4 тыс. гривен.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, новому секретарю СНБО платят в два раза больше, чем Турчинову.\r\nТем временем Данилюк считает Коболева и Абромавичуса "новыми лицами".