Данилюк в июле заработал 66 тыс. гривен, а его зам за неделю - почти 20 тысяч

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка, который задекларировал задекларировал 1 млн гривен доходов от ЕБРР,

Об этом говорится в ответе СНБО на запрос Українських Новин.

"Заработная секретаря СНБО А. Данилюка за июль 2019 года составляла 66 444 гривны", - сказано в нем.

Назначенный 23 июля заместителем секретаря СНБО Алексей Данилов заработал за неделю 19 337 гривен.

Остальные заместители Данилюка получили в июле зарплату выше, чем у секретаря СНБО.

Так, первый замсекретаря Михаил Коваль заработал 89 662 гривны, а заместители Сергей Кривонос и Александр Литвиненко - 73 552 гривны и 89 227 гривен соответственно.

У каждого из них премия составила от 30 до 45 тыс. гривен.

Предыдущий секретарь СНБО Александр Турчинов с 2017 года ежемесячно зарабатывал 52,2 тыс. гривен.

Зарплата Данилюка с 28 мая (дня назначения секретарем СНБО) по июль составила 95,4 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, новому секретарю СНБО платят в два раза больше, чем Турчинову.

Тем временем Данилюк считает Коболева и Абромавичуса "новыми лицами".