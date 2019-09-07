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07 сентября 2019, суббота, 07:30 698
Силовые структуры 2019-09-07T08:59:32+03:00
Українські Новини
Заместитель Данилюка заработал в 5 раз больше Зеленского за август

Заместитель Данилюка заработал в 5 раз больше Зеленского за август

Александр Данилюк. Фото:
Александр Данилюк. Фото: "24 канал"

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка, который задекларировал задекларировал 1 млн гривен доходов от ЕБРР, за август составила 65 тыс. гривен, в то время как одного из его заместителей, Сергея Кривоноса, - 147 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе СНБО на запрос Українських Новин.

"Заработная плата за август 2019 года секретаря СНБО А. Данилюка составляла 65 063 гривны", - сказано в нем.

Из этой суммы по 18 тыс. гривен составили должностной оклад секретаря и премия, а 16,3 тыс. - надбавка за интенсивность труда.

Уволенный 13 августа Президентом Владимиром Зеленским с должности заместителя секретаря СНБО Александр Литвиненко заработал за это время 15,3 тыс. гривен.

Зарплата нового замсекретаря (с 23 июля) Алексея Данилова составила 63,9 тыс. гривен, при этом 30 тыс. из них – премия.

У первого замсекретаря СНБО Михаила Коваля зарплата в августе была выше, чем у Данилюка – 81,7 тыс. гривен, из которых 32 тыс. – премия.

Самая высокая зарплата в августе была у замсекретаря Сергея Кривоноса – 147 тыс. гривен, которые включают 30 тыс. премии и 73,6 тыс. материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов.

Тем временем Президент Владимир Зеленский за август получил 28 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, Богдану и руководству Офиса Президента начали выплачивать зарплату.

Также Данилюк в июле заработал 66 тыс. гривен, а его зам за неделю - почти 20 тысяч.

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