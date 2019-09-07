Заместитель Данилюка заработал в 5 раз больше Зеленского за август

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка, который задекларировал задекларировал 1 млн гривен доходов от ЕБРР, за август составила 65 тыс. гривен, в то время как одного из его заместителей, Сергея Кривоноса, - 147 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе СНБО на запрос Українських Новин.\r\n"Заработная плата за август 2019 года секретаря СНБО А. Данилюка составляла 65 063 гривны", - сказано в нем.\r\nИз этой суммы по 18 тыс. гривен составили должностной оклад секретаря и премия, а 16,3 тыс. - надбавка за интенсивность труда.\r\nУволенный 13 августа Президентом Владимиром Зеленским с должности заместителя секретаря СНБО Александр Литвиненко заработал за это время 15,3 тыс. гривен.\r\nЗарплата нового замсекретаря (с 23 июля) Алексея Данилова составила 63,9 тыс. гривен, при этом 30 тыс. из них – премия.\r\nУ первого замсекретаря СНБО Михаила Коваля зарплата в августе была выше, чем у Данилюка – 81,7 тыс. гривен, из которых 32 тыс. – премия.\r\nСамая высокая зарплата в августе была у замсекретаря Сергея Кривоноса – 147 тыс. гривен, которые включают 30 тыс. премии и 73,6 тыс. материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов.\r\nТем временем Президент Владимир Зеленский за август получил 28 тыс. гривен.\r\nКак сообщали Українські Новини, Богдану и руководству Офиса Президента начали выплачивать зарплату.\r\nТакже Данилюк в июле заработал 66 тыс. гривен, а его зам за неделю - почти 20 тысяч.