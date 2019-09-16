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16 сентября 2019, понедельник, 16:21 127
СМИ 2019-09-16T17:00:02+03:00
Українські Новини
НСЖУ надеется, что Совет по свободе слова при Зеленском поможет расследованию преступлений против журналистов

НСЖУ надеется, что Совет по свободе слова при Зеленском поможет расследованию преступлений против журналистов

Сергей Томиленко. Фото: Скриншот Facebook
Сергей Томиленко. Фото: Скриншот Facebook

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) надеется на помощь Совета по свободе слова при Президенте Владимире Зеленском в расследовании преступлений против журналистов. Об это сообщает глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook, перердают Українські Новини.

"Союз журналистов приветствует создание такого совета и долгожданное начало его работы. Мы возлагаем на него большие надежды в том, что он сможет сдвинуть с мертвой точки проблемные для журналистов вопросы, которые не решались годами", - заявил Томиленко.

В частности, это безопасность журналистов и безнаказанность за преступления, совершенные против них. Томиленко также отметил, что до сих пор не были наказаны виновные в смерти журналистов Вадима Комарова, Павла Шеремета, Вячеслава Еремея и Георгия Гонгадзе.

Он подчеркнул, что было бы целесообразно включить в состав нового совета работников силовых структур и организовать постоянную отчетность перед Президентом и народом о расследовании преступлений против журналистов.

"Призываю Раду работать на принципах открытости и привлечь к работе всех, кто готов защищать свободу слова и права журналистов. Верю, что вместе мы достигнем успеха, и журналисты в Украине будут чувствовать себя более защищены", - добавил глава НСЖУ.

Как сообщали Українськi Новини, НСЖУ считает решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии формой цензуры.

Ранее НСЖУ требовал проведения в парламенте слушания по свободе слова и безопасности журналистов. Также призывал Президента Украины и правительство остановить повышение цен на доставку прессы.

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