НСЖУ надеется, что Совет по свободе слова при Зеленском поможет расследованию преступлений против журналистов

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) надеется на помощь Совета по свободе слова при Президенте Владимире Зеленском в расследовании преступлений против журналистов. Об это сообщает глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook, перердают Українські Новини.

"Союз журналистов приветствует создание такого совета и долгожданное начало его работы. Мы возлагаем на него большие надежды в том, что он сможет сдвинуть с мертвой точки проблемные для журналистов вопросы, которые не решались годами", - заявил Томиленко.

В частности, это безопасность журналистов и безнаказанность за преступления, совершенные против них. Томиленко также отметил, что до сих пор не были наказаны виновные в смерти журналистов Вадима Комарова, Павла Шеремета, Вячеслава Еремея и Георгия Гонгадзе.

Он подчеркнул, что было бы целесообразно включить в состав нового совета работников силовых структур и организовать постоянную отчетность перед Президентом и народом о расследовании преступлений против журналистов.

"Призываю Раду работать на принципах открытости и привлечь к работе всех, кто готов защищать свободу слова и права журналистов. Верю, что вместе мы достигнем успеха, и журналисты в Украине будут чувствовать себя более защищены", - добавил глава НСЖУ.

Как сообщали Українськi Новини, НСЖУ считает решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии формой цензуры.

Ранее НСЖУ требовал проведения в парламенте слушания по свободе слова и безопасности журналистов. Также призывал Президента Украины и правительство остановить повышение цен на доставку прессы.