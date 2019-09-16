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16 сентября 2019, понедельник, 16:09 174
Экономика 2019-09-16T16:45:02+03:00
Українські Новини
Россияне выплатили "Укртранснефти" 3,5 млн евро за испорченную нефть

Россияне выплатили "Укртранснефти" 3,5 млн евро за испорченную нефть

"Укртранснефть" Фото: ukrtransnafta/Facebook

С мая по сентябрь оператор нефтетранспортной системы компания "Укртранснефть" получила от компании "Транснефть" (Россия) часть компенсации в размере более 3,5 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба".

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"С мая по сентябрь АО "Укртранснефть" получило 3,5 млн евро от ПАО "Транснефть" за резервирование мощностей нефтетранспортной системы в связи с попаданием в украинский участок нефтепровода "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Эта сумма неокончательная, поскольку "Транснефть" продолжает резервировать мощности "Укртранснефти"", - говорится в нем.

Согласно сообщению, размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в нефтетранспортной системе Украины по состоянию на первое число каждого месяца, под которые российская нефтетранспортная компания резервирует мощности "Укртранснефти".

В сообщении напомнается, что из-за попадания хлорорганики в нефтепровод "Дружба" российскую нефть отказались принимать в Словакии и Венгрии, куда транспортирует нефть "Укртранснефть".

В связи с этим компания была вынуждена приостановить транзит с 25 апреля до 11 мая 2019 года, а также - с 17 до 21 мая 2019 года, при этом остановка транспортировки нефти в страны ЕС не повлияла на объемы транзита российской нефти в апреле, но существенно сказалась на объемах мая.

"Укртранснефть ежедневно проверяет качество нефти, поступающей из России вместе с международной Сюрвейерской компанией SGS, и не фиксировала повторных случаев поступления загрязненной нефти в украинский участок нефтепровода "Дружба".

Сейчас "Укртранснефть" постепенно наверстывает недопрокачанные объемы, вызванные приостановкой работы нефтепровода "Дружба" в апреле-мае.

"В августе компания обеспечила транзит даже больших объемов нефти, чем планировалось в начале месяца, нарастив объемы транспортировки нефти в ЕС по сравнению с июлем 2019 года на 33,5%", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Россия заплатила Украине компенсацию за "грязную" нефть из нефтепровода "Дружба".

Тем временем качество нефти из США проверила "Укртранснефть" и начала ее транспортировку.

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