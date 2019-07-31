Россия заплатила Украине компенсацию за "грязную" нефть из нефтепровода "Дружба"

АО "Укртранснафта" получило от ОАО "Транснефть" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты" на своей странице в Facebook.

В компании отметили, что эта сумма позволила покрыть недополученный доход, вызванный временной остановкой транзита в апреле.

В "Укртранснафте" также пояснили, что размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ПАО "Транснефть" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

Как сообщали Українськi Новини, "Укртранснефти" было необходимо от 3 до 5 месяцев на вытеснение некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

При этом из-за остановки транзита нефти "Укртранснефть" недополучила почти 3 миллиона гривен.