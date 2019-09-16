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16 вересня 2019, понеділок, 16:09 18
Економіка 2019-09-16T18:00:04+03:00
Українські Новини
Росіяни виплатили "Укртранснафті" 3,5 млн євро за зіпсовану нафту

Росіяни виплатили "Укртранснафті" 3,5 млн євро за зіпсовану нафту

"Укртранснафта" Фото: ukrtransnafta/Facebook

З травня по вересень оператор нафтотранспортної системи компанія "Укртранснафта" отримала від компанії "Транснафта" (Росія) частину компенсації в розмірі понад 3,5 млн євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук в українську ділянку нафтопроводу "Дружба".

Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"З травня по вересень АТ "Укртранснафта" одержало 3,5 млн євро від ПАТ "Транснефть" за резервування потужностей нафтотранспортної системи у зв'язку з попаданням в українську ділянку нафтопроводу "Дружба" нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук. Ця сума неостаточна, оскільки "Транснефть" продовжує резервувати потужності "Укртранснафти"", - скзано в ньому.

Згідно з повідомленням, розмір платежів визначається в рамках чинних договірних відносин і залежить від залишку обсягів неякісної російської нафти в нафтотранспортній системі України станом на перше число кожного місяця, під які російська нафтотранспортна компанія резервує потужності "Укртранснафти".

У повідомленні сказано, що через потрапляння хлорорганіки в нафтопровід "Дружба" російську нафту відмовилися приймати у Словаччині та Угорщині, куди транспортує нафту "Укртранснафта".

У зв'язку з цим компанія була змушена призупинити транзит з 25 квітня до 11 травня 2019 року, а також - з 17 до 21 травня 2019 року, при цьому зупинення транспортування нафти в країни ЄС не вплинуло на обсяги транзиту російської нафти у квітні, але істотно позначилося на обсягах травня.

"Укртранснафта щодня перевіряє якість нафти, що надходить із Росії разом із міжнародною сюрвейерською компанією SGS, і не фіксувала повторних випадків надходження забрудненої нафти в українську ділянку нафтопроводу "Дружба".

Зараз "Укртранснафта" поступово надолужує недопрокачані обсяги, викликані припиненням роботи нафтопроводу "Дружба" у квітні-травні.

"У серпні компанія забезпечила транзит навіть великих обсягів нафти, ніж планувалося на початку місяця, наростивши обсяги транспортування нафти в ЄС порівняно з липнем 2019 року на 33,5%", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Росія заплатила Україні компенсацію за "брудну" нафту з нафтопроводу "Дружба".

Тим часом якість нафти з США перевірила "Укртранснафта" і почала її транспортування.

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