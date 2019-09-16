Украина открывает исторические маяки для туристов

Министерство инфраструктуры открыло для туристов доступ к ряду маяков. Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры, передают Українськi Новини.

"Маяки Украины отныне будут не только обеспечивать безопасность на море, но и гостеприимно принимать у себя туристов... Такое решение принято на основе мировой практики, ведь маяки - это не только навигационные объекты, но и культурное и историческое наследие Украины", - говорится в нем.

Сообщается, что в министерство поступало много обращений с просьбой открыть маяки для посещения.

На данный момент для посещения открыты: Воронцовский маяк в Одессе, Сиверсов передний маяк в Николаеве, Генический и Станислав-Аджигольский задний маяки в Херсонской области.

Впоследствии министерство планирует расширить этот список.

Обеспечивать посещение маяков будет государственное учреждение "Госгидрография".

Такие меры не будут препятствовать работе маяка, ведь для туристов отведено определенное время в выходные дни.

Международная ассоциация навигационного обеспечения мореплавания и маячных служб, членом которой является Украина, рекомендует принимать меры по сохранению и маркетингу исторических маяков, информирования общественности о роли маяков как объектов, обеспечивающих безопасность мореплавания в водах Украины.

Популяризация маяков дает возможность информировать общественность об обязанностях государства по навигационно-гидрографическому обеспечению мореплавания, защиты морской среды, поиска и спасения на море.

Как сообщали Українськi Новини, в сети показали туристические маршруты в зоне ЧАЭС по рекам. Разработка новых маршрутов и популяризация Чернобыля, привели к тому, что Чернобыльская зона побила очередной рекорд посещаемости.

Также Украина введет безвиз для интуристов, едущих на лечение в Трускавец.