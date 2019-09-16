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16 сентября 2019, понедельник, 12:54 225
Президент 2019-09-16T13:33:28+03:00
Українські Новини
Порошенко было выгодно держать украинских военнопленных в России, - Богдан

Порошенко было выгодно держать украинских военнопленных в России, - Богдан

Андрей Богдан. Фото: Михаил Маркив/
Андрей Богдан. Фото: Михаил Маркив/"BBC Украина"

Глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что бывшему Президенту Петру Порошенко было выгодно держать украинских военнопленных в российском плену. 

Об этом он сказал в интервью "ВВС Украина", передают Українські Новини.

Андрей Богдан заявил, что у команды Порошенко не было так называемой политической воли и они были не в состоянии принимать решения так как изначальная мотивация была другой. 

"Как происходила украинская власть за 27 лет - это система определенных балансов между различными финансово-политическими группами, кланами, политиками, бандитами, бизнесменами. Не делая быстрых решений и действий, балансируя. Ты становишься на сто тысяч различных растяжек, которые не дают тебе возможности принять любое решение. Почему они этого не сделали? Я даже не знаю ответа", - заявил Богдан.

Глава Офиса также добавил, что из-за отсутствия контакта, доверия и интереса эта проблема оставалась без решения.

"Есть мое личное глубокое убеждение, оно не имеет сейчас отношение к тому, что считает государство: мне кажется, что Петру Алексеевичу было выгодно держать наших пленников там для того, чтобы этим аргументом влиять на мнения ведущих политиков мира", - сказал глава Офиса Президента.

Как сообщали Українські Новини, обмен пленными и возвращение их в Украину состоялось 7 сентября. Также в Кремле не исключают возможности нового обмена политзаключенными между Украиной и Россией.

Ранее Андрей Богдан обвинил СМИ в коррупции и нарушении журналистских стандартов.

Больше новостей о: обмен пленными Андрей Богдан Офис Президента Украины

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