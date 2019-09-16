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16 вересня 2019, понеділок, 12:54 18
Президент 2019-09-16T14:15:02+03:00
Українські Новини
Порошенко було вигідно тримати українських військовополонених в Росії, - Богдан

Порошенко було вигідно тримати українських військовополонених в Росії, - Богдан

Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/
Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/"BBC Україна"

Голова Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що колишньому Президенту Петру Порошенку було вигідно тримати українських військовополонених в російському полоні.

Про це він сказав в інтерв'ю "ВВС Україна", передають Украънськы Новини.

Андрій Богдан заявив, що у команди Порошенка не було так званої політичної волі і вони були не в змозі приймати рішення так як початкова мотивація була іншою.

"Як відбувалася українська влада за 27 років - це система певних балансів між різними фінансово-політичними групами, кланами, політиками, бандитами, бізнесменами. Не роблячи швидких рішень і дій, балансуючи. Ти стаєш на сто тисяч різних розтяжок, які не дають тобі можливість прийняти будь-яке рішення. Чому вони цього не зробили? Я навіть не знаю відповіді", - заявив Богдан.

Глава Офісу також додав, що через відсутність контакту, довіри та інтересу ця проблема залишалася без рішення.

"Є моє особисте глибоке переконання, воно не має зараз ставлення до того, що держава вважає: мені здається, що Петру Олексійовичу було вигідно тримати наших полонених там для того, щоб цим аргументом впливати на думки провідних політиків світу", - сказав глава Офісу Президента.

Як повідомляли Українські Новини, обмін полоненими і повернення їх в Україну відбулося 7 вересня. Також у Кремлі не виключають можливості нового обміну політв'язнями між Україною і Росією.

Раніше Андрій Богдан звинуватив ЗМІ в корупції і порушення журналістських стандартів.

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