Стан Заворотнюк критичний через апарат штучної вентиляції легенів

У відомої російської актриси Анастасії Заворотнюк на тлі останньої стадії раку мозку розвинулися поліорганна недостатність і пневмонія. Вона як і раніше знаходиться в комі.\r\nПро це повідомляє Telegram-канал Mash.\r\nЗгідно з повідомленням, пневмонія виникла як ускладнення через апарат штучної вентиляції легенів. Канал нагадав, що стан Заворотнюк настільки тяжкий, що її відмовилися лікувати в польській клініці і її довелося перевести в російську.\r\nМосковська клініка, де лежить актриса, позавчора перервала її інтенсивну терапію.\r\nПри цьому чоловік Анастасії Петро Чернишов та її мати продовжують щодня чергувати біля ліжка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Заворотнюк підключили до апарату штучної вентиляції легень, тому що вона не може дихати самостійно. \r\nРосійський нейрохірург В'ячеслав Рак пояснив, що при такому захворюванні, як у Заворотнюк, рідко використовується оперативне втручання, частіше це "комбінована терапія, хіміотерапія, променева". Тільки так можна продовжити життя пацієнта. При цьому перемогти пухлину Заворотнюк уже практично неможливо і п'ятирічна виживаність складає лічені відсотки".