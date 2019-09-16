Стан Заворотнюк критичний через апарат штучної вентиляції легенів

У відомої російської актриси Анастасії Заворотнюк на тлі останньої стадії раку мозку розвинулися поліорганна недостатність і пневмонія. Вона як і раніше знаходиться в комі.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Згідно з повідомленням, пневмонія виникла як ускладнення через апарат штучної вентиляції легенів. Канал нагадав, що стан Заворотнюк настільки тяжкий, що її відмовилися лікувати в польській клініці і її довелося перевести в російську.

Московська клініка, де лежить актриса, позавчора перервала її інтенсивну терапію.

При цьому чоловік Анастасії Петро Чернишов та її мати продовжують щодня чергувати біля ліжка.

Як повідомляли Українські Новини, Заворотнюк підключили до апарату штучної вентиляції легень, тому що вона не може дихати самостійно.

Російський нейрохірург В'ячеслав Рак пояснив, що при такому захворюванні, як у Заворотнюк, рідко використовується оперативне втручання, частіше це "комбінована терапія, хіміотерапія, променева". Тільки так можна продовжити життя пацієнта. При цьому перемогти пухлину Заворотнюк уже практично неможливо і п'ятирічна виживаність складає лічені відсотки".