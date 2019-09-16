Россия покинет Крым так же, как СССР - страны Балтии, - Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер убежден, что РФ непременно покинет Крым, также как СССР покинул балтийские страны после 40 лет оккупации.\r\nТакое мнение американский дипломат выразил в интервью телеканалу "1 + 1".\r\n"Да, да, я верю (что Россия покинет Крым – ред.). Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз", - отметил Волкер.\r\nОн подчеркнул, что аналогичным образом США сохраняют жесткую позицию в отношении Крыма.\r\n"Мы не согласимся с российской аннексией Крыма", - добавил спецпредставитель Госдепа, сославшись на прошлогоднее заявление госсекретаря Майка Помпео.\r\nВ июле 2018 года, госсекретарь США Майк Помпео, в документе, известном, как "Крымская декларация" заявил, что Соединенные Штаты следуют своему давнему принципу отказываться признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в нарушение международного права. Вашингтон отверг попытку России аннексировать Крым и обязался хранить эту политику до восстановления территориальной целостности Украины.\r\nПо словам Волкера, такую же позицию занимает и Евросоюз.\r\n"Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Потому что время меняет все, и одного дня, думаю, Крым вернется в состав Украины", - сказал американский дипломат.\r\nОн акцентировал внимание на намерении США сохранять санкции за аннексию Крыма до тех пор, пока РФ не осуществит полную деоккупацию полуострова.\r\nКак сообщали Українські Новини, Трамп согласен участвовать в переговорах о мире в Украине. Также встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже не состоится в ближайшее время, потому что Россия "не может" принять в ней участие. В то же время Волкер считает возможной реализацию так называемой "формулы Штайнмайера" только после достижения безопасности на Донбассе.