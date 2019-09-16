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16 сентября 2019, понедельник, 09:55 454
Внешняя политика 2019-09-16T11:45:02+03:00
Українські Новини
Россия покинет Крым так же, как СССР - страны Балтии, - Волкер

Россия покинет Крым так же, как СССР - страны Балтии, - Волкер

Волкер Курт Фото: пресс-служба МО
Волкер Курт Фото: пресс-служба МО

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер убежден, что РФ непременно покинет Крым, также как СССР покинул балтийские страны после 40 лет оккупации.

Такое мнение американский дипломат выразил в интервью телеканалу "1 + 1".

"Да, да, я верю (что Россия покинет Крым – ред.). Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз", - отметил Волкер.

Он подчеркнул, что аналогичным образом США сохраняют жесткую позицию в отношении Крыма.

"Мы не согласимся с российской аннексией Крыма", - добавил спецпредставитель Госдепа, сославшись на прошлогоднее заявление госсекретаря Майка Помпео.

В июле 2018 года, госсекретарь США Майк Помпео, в документе, известном, как "Крымская декларация" заявил, что Соединенные Штаты следуют своему давнему принципу отказываться признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в нарушение международного права. Вашингтон отверг попытку России аннексировать Крым и обязался хранить эту политику до восстановления территориальной целостности Украины.

По словам Волкера, такую же позицию занимает и Евросоюз.

"Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Потому что время меняет все, и одного дня, думаю, Крым вернется в состав Украины", - сказал американский дипломат.

Он акцентировал внимание на намерении США сохранять санкции за аннексию Крыма до тех пор, пока РФ не осуществит полную деоккупацию полуострова.

Как сообщали Українські Новини, Трамп согласен участвовать в переговорах о мире в Украине. Также встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже не состоится в ближайшее время, потому что Россия "не может" принять в ней участие. В то же время Волкер считает возможной реализацию так называемой "формулы Штайнмайера" только после достижения безопасности на Донбассе.

Больше новостей о: Россия-Украина Оккупация Крыма Курт Волкер

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