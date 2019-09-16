Сегодня 19-я годовщина исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе, который 16 сентября 2000 года был похищен при выходе из дома номер 7 на бульваре Леси Украинки.\r\nОб этом сообщают Українськi Новини.\r\nВ ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту.\r\n6 января 2016 года Апелляционный суд Киева признал законным пожизненный приговор бывшему генералу МВД Алексею Пукачу за убийство Гонгадзе, который вынес 9 января 2013 года Печерский райсуд Киева.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Луценко в конце 2018 заявил, что расследование убийства Гонгадзе можно завершить через месяц, а также, что юридических доказательств вины бывшего Президента Леонида Кучмы в организации убийства журналиста Георгия Гонгадзе нет.\r\nНакануне дня памяти Гонгадзе НСЖУ потребовал публичного отчета по делам убийств украинских журналистов.\r\nРанее срок приговора Пукачу за убийство Гонгадзе пересчитали по "закону Савченко".\r\nБолее того, спустя 20 лет расследование по делу Гонгадзе так и не сдвинулось с мертвой точки, а по состоянию на март 2019 года, ни один человек по делу Шеремета не был арестован.\r\nПравозащитная организация Human Rights Watch также фиксирует тотальную безнаказанность преступлений против журналистов в Украине.\r\n