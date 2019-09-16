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16 сентября 2019, понедельник, 09:00 383
Политика 2019-09-16T11:45:02+03:00
Українські Новини
Сегодня 19-я годовщина исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе

Сегодня 19-я годовщина исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе

Гонгадзе.
Гонгадзе.

Сегодня 19-я годовщина исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе, который 16 сентября 2000 года был похищен при выходе из дома номер 7 на бульваре Леси Украинки.

Об этом сообщают Українськi Новини.

В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту.

6 января 2016 года Апелляционный суд Киева признал законным пожизненный приговор бывшему генералу МВД Алексею Пукачу за убийство Гонгадзе, который вынес 9 января 2013 года Печерский райсуд Киева.

Как сообщали Українськi Новини, Луценко в конце 2018 заявил, что расследование убийства Гонгадзе можно завершить через месяц, а также, что юридических доказательств вины бывшего Президента Леонида Кучмы в организации убийства журналиста Георгия Гонгадзе нет.

Накануне дня памяти Гонгадзе НСЖУ потребовал публичного отчета по делам убийств украинских журналистов.

Ранее срок приговора Пукачу за убийство Гонгадзе пересчитали по "закону Савченко".

Более того, спустя 20 лет расследование по делу Гонгадзе так и не сдвинулось с мертвой точки, а по состоянию на март 2019 года, ни один человек по делу Шеремета не был арестован.

Правозащитная организация Human Rights Watch также фиксирует тотальную безнаказанность преступлений против журналистов в Украине.

 

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