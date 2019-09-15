Дома у американца, который проводил аборты, нашли больше двух тысяч эмбрионов

Остатки более 2000 эмбрионов нашли в американском штате Иллинойс в здании бывшего врача, который проводил аборты, сообщает "BBC Украина".\r\nСемья доктора Ульриха Клопфера обнаружила остатки зародышей, осматривая дом врача после его смерти 3 сентября.\r\nДоктор Клопфер имел клинику в Саут-Бенд, штат Индиана, которую закрыли после отзыва лицензии в 2016 году. Его обвинили в том, что он не сообщил властям об абортах, которые он сделал 13-летней девушке. Он также не смог подтвердить присутствие медицинского персонала во время процедур.\r\nВрач, чьи документы свидетельствуют о том, что он был врачом-остеопатом, рассказывал, что никогда не терял пациенток за 43 года проведения абортов.\r\n"Женщины беременеют, мужчины - нет. Нам нужно уважать женщин, принимающих решение, которое они считают лучшим в своей жизни. Я не нахожусь здесь, чтобы кому-то что-то указывать. Я не нахожусь здесь, чтобы кого-то судить", - отметил доктор Клопфер во время слушаний.\r\nПолиция целом обнаружила в доме остатки 2246 плодов. Начато расследование.\r\n\r\n#BREAKING: The Will County Sheriff’s office in Illinois is conducting an investigation after finding more than 2,000 fetuses at the home of former South Bend abortion doctor Dr. Ulrich Klopfer. pic.twitter.com\/ONWBfkba6n\r\n— Max Lewis (@MaxLewisTV) September 14, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Трамп назвал три ситуации, в которых считает аборты допустимыми. Также парламент Ирландии проголосовал за легализацию абортов.\r\nТем временем в Сальвадоре суд оправдал девушку, осужденную на 40 лет лишения свободы из-за выкидыша.