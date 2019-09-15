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15 сентября 2019, воскресенье, 23:50 315
Америка 2019-09-15T23:51:55+03:00
Українські Новини
Дома у американца, который проводил аборты, нашли больше двух тысяч эмбрионов

Дома у американца, который проводил аборты, нашли больше двух тысяч эмбрионов

Остатки более 2000 эмбрионов нашли в американском штате Иллинойс в здании бывшего врача, который проводил аборты, сообщает "BBC Украина".

Семья доктора Ульриха Клопфера обнаружила остатки зародышей, осматривая дом врача после его смерти 3 сентября.

Доктор Клопфер имел клинику в Саут-Бенд, штат Индиана, которую закрыли после отзыва лицензии в 2016 году. Его обвинили в том, что он не сообщил властям об абортах, которые он сделал 13-летней девушке. Он также не смог подтвердить присутствие медицинского персонала во время процедур.

Врач, чьи документы свидетельствуют о том, что он был врачом-остеопатом, рассказывал, что никогда не терял пациенток за 43 года проведения абортов.

"Женщины беременеют, мужчины - нет. Нам нужно уважать женщин, принимающих решение, которое они считают лучшим в своей жизни. Я не нахожусь здесь, чтобы кому-то что-то указывать. Я не нахожусь здесь, чтобы кого-то судить", - отметил доктор Клопфер во время слушаний.

Полиция целом обнаружила в доме остатки 2246 плодов. Начато расследование.

Как сообщали Українські Новини, Трамп назвал три ситуации, в которых считает аборты допустимыми. Также парламент Ирландии проголосовал за легализацию абортов.

Тем временем в Сальвадоре суд оправдал девушку, осужденную на 40 лет лишения свободы из-за выкидыша.

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