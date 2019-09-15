Офис Президента назвал дату, до которой будет открыт мост в Станице Луганской

Мост в Станице Луганской (Луганская область), который восстанавливают в рамках международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения, будет открыт до 27 ноября в то время, как Президент Владимир Зеленский заявил, что блокпост на оккупированной территории демонтирован , начато строительство моста

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Согласно графику, к 11 октября 2019 планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост", - говорится в нем.

Отмечается, что уже разминировано 1,25 га грунтовой дороги в сторону леса, более 1 га технологической дороги, 1,37 га с правой стороны и 1,35 га с левой стороны вдоль дороги, а также более 2 га участка местности у моста радиусом 125 м.

Как сообщали Українські Новини, 8 июля Президент Владимир Зеленский пообещал жителям Луганской области, что разрушенный мост в Станице Луганской будет построен в течение месяца.

Зеленский считает разведение сил и средств у Станицы Луганской первым шагом для устойчивого прекращения огня на Донбассе.

В августе мост в Станице Луганской не могли начать восстанавливать из-за блокпоста боевиков. 1 сентября боевики отказались гарантировать безопасность для восстановления моста в Станице Луганской.