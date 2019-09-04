Дефицит госбюджета за 8 месяцев составил 31,3 млрд гривен

В августе государственный бюджет недовыполнен по доходам на 9%.\r\nОб этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.\r\nДоходы госбюджета за отчетный период составили 87,593 млрд гривен при плане в 96,291 млрд гривен.\r\nСледовательно, госбюджет в августе по доходам выполнен с дефицитом в 8,698 млрд гривен.\r\nДоходы общего фонда госбюджета в августе составили 77,6 млрд гривен при плане 86,9 млрд гривен, спецфонда – 9,9 млрд гривен при плане в 9,4 млрд гривен.\r\nПоступление ЕСВ в августе составило 21,987 млрд гривен, тогда как в прошлом году в августе этот показатель составил 18,296 млрд гривен.\r\nВ январе-августе госбюджет по доходам выполнен на 95,5%.\r\nДоходы госбюджета за 8 месяцев составили 671,7 млрд гривен при плане в 703 млрд гривен.\r\nЗа 8 месяцев от ЕСВ поступило 176,549 млрд гривен, тогда как в прошлом году за этот же период поступило 145,122 млрд гривен.\r\nКак сообщали Українські Новини, Украина выплатила 444 млн долларов купона по евробондам и погасила бумаги на 661 млн долларов.\r\nМинистр финансов Оксана Маркарова прогнозирует своевременную подачу госбюджета-2020 и выплаты по госдолгу в текущем году.