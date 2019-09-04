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04 сентября 2019, среда, 15:29 140
Финансы 2019-09-04T16:23:46+03:00
Українські Новини
Дефицит госбюджета за 8 месяцев составил 31,3 млрд гривен

Дефицит госбюджета за 8 месяцев составил 31,3 млрд гривен

В августе государственный бюджет недовыполнен по доходам на 9%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Доходы госбюджета за отчетный период составили 87,593 млрд гривен при плане в 96,291 млрд гривен.

Следовательно, госбюджет в августе по доходам выполнен с дефицитом в 8,698 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета в августе составили 77,6 млрд гривен при плане 86,9 млрд гривен, спецфонда – 9,9 млрд гривен при плане в 9,4 млрд гривен.

Поступление ЕСВ в августе составило 21,987 млрд гривен, тогда как в прошлом году в августе этот показатель составил 18,296 млрд гривен.

В январе-августе госбюджет по доходам выполнен на 95,5%.

Доходы госбюджета за 8 месяцев составили 671,7 млрд гривен при плане в 703 млрд гривен.

За 8 месяцев от ЕСВ поступило 176,549 млрд гривен, тогда как в прошлом году за этот же период поступило 145,122 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Украина выплатила 444 млн долларов купона по евробондам и погасила бумаги на 661 млн долларов.

Министр финансов Оксана Маркарова прогнозирует своевременную подачу госбюджета-2020 и выплаты по госдолгу в текущем году.

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