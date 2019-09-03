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03 сентября 2019, вторник, 10:08 69
Экономика 2019-09-03T11:15:01+03:00
Українські Новини
Минфин прогнозирует своевременную подачу госбюджета-2020 и выплаты по госдолгу

Минфин прогнозирует своевременную подачу госбюджета-2020 и выплаты по госдолгу

Бюджет. Фото: tvi.ua
Бюджет. Фото: tvi.ua

Министр финансов Оксана Маркарова прогнозирует своевременную подачу госбюджета-2020 и выплаты по госдолгу в текущем году.

Об этом она сообщила в прямом эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

"Да, после реструктуризации, проведенной еще в 2015 году, у нас было несколько лет, когда мы могли более свободно дышать и проводить реформы. С этого года у нас треть бюджета идет на обслуживание и погашение долгов. Мы сделали все, чтобы эта проблема была под контролем… Сегодня мы имеем на гривневом и валютном счетах около 130 млрд гривен. Мы полностью готовы к прохождению этого года", - сказала министр.

Она добавила, что Президент поддерживает неуклонное соблюдение бюджетного кодекса.

"Этот бюджет должен быть сбалансированным и он таким будет", - подчеркнула Маркарова.

Как сообщали Українські Новини, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в августе увеличился на 26,3% с 48,968 млрд гривен (на 1 августа) до 61,83 млрд гривен (на 1 сентября), хотя ранее в результате недопоступлений доходов, государственных заимствований и средств от приватизации государственного имущества, план поступлений общего фонда госбюджета в первом полугодии 2019 не выполнен на 42,7 млрд гривен.

Количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2019 год выросло на 10% или на 136 юрлиц до 1,5 тыс. Кроме того, киевлянка заплатила рекордные 120 млн грн налога на доходы физлиц.

Тем временем в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков в госбюджет в 2018 лидируют газовики и энергетики.

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