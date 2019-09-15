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15 вересня 2019, неділя, 14:58 27
Кабмін 2019-09-15T16:15:01+03:00
Українські Новини
Кабмін схвалив проект держбюджету-2020

Кабмін схвалив проект держбюджету-2020

Кабмін
Кабмін

Кабінет Міністрів схвалив проект державного бюджету на 2020 рік.

Про це в ході прес-конференції повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету на наступний рік з трансфертами передбачені в 1 079,5 млрд гривень, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд гривень.

Витрати держбюджету передбачені на рівні 1 170 млрд гривень.

Зазначається, що мета боргової політики на наступний рік – забезпечити скорочення відношення держборгу до ВВП до рівня 46,7% ВВП на кінець наступного року.

Це планується досягти завдяки скороченню дефіциту держбюджету до 2,09% ВВП в наступному році.

Платежі за держборгом у 2020 році передбачені: обслуговування держборгу – 145,2 млрд гривень, погашення – 292,9 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні державний бюджет недовиконаний за доходами на 9%.

Раніше Україна виплатила 444 млн доларів купона за євробондами і погасила папери на 661 млн доларів. А міністр фінансів Оксана Маркарова прогнозувала своєчасну подачу держбюджету-2020 і виплати з держборгу в поточному році.

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