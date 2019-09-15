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15 сентября 2019, воскресенье, 12:52 27
Происшествия 2019-09-15T12:52:08+03:00
Українські Новини
В Херсонской области сгорело больше пяти гектаров леса

В Херсонской области сгорело больше пяти гектаров леса

Около 5,1 га лесного массива и сухой травы сгорело в Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, передают Українські Новини.

Сообщается, что пожар произошел в Скадовском, Великоалександровском, Каланчакском, Голопристанском, Высокопольском, Олешковском (Цюрупинском) районах области.

Также пожар был зафиксирован в Суворовском районе Херсона и Новой Каховке.

Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Угроза для жителей населенных пунктов отсутствует.

Как сообщали Українські Новини, вчера вечером, 14 сентября, в Ровенской области на свалке начался масштабный пожар возле села Бармаки.

Также ранее в Херсонской области горел лес в августе, и масштабный лесной пожар тушили в июле.

А в среду, 11 сентября, возле села Новые Соколы Ивановского района Киевской области загорелся лес. С территории лесного массива в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня на площадь около 1 га. Общая площадь пожара около 6 га.

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