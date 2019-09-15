В Херсонской области сгорело больше пяти гектаров леса

Около 5,1 га лесного массива и сухой травы сгорело в Херсонской области.\r\nОб этом сообщила пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, передают Українські Новини.\r\nСообщается, что пожар произошел в Скадовском, Великоалександровском, Каланчакском, Голопристанском, Высокопольском, Олешковском (Цюрупинском) районах области.\r\nТакже пожар был зафиксирован в Суворовском районе Херсона и Новой Каховке.\r\nПричина возгорания устанавливается правоохранительными органами.\r\nУгроза для жителей населенных пунктов отсутствует.\r\nКак сообщали Українські Новини, вчера вечером, 14 сентября, в Ровенской области на свалке начался масштабный пожар возле села Бармаки.\r\nТакже ранее в Херсонской области горел лес в августе, и масштабный лесной пожар тушили в июле.\r\nА в среду, 11 сентября, возле села Новые Соколы Ивановского района Киевской области загорелся лес. С территории лесного массива в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня на площадь около 1 га. Общая площадь пожара около 6 га.