Голливудские актеры стали тайными гостями форума YES в Киеве

Несколько популярных голливудских актеров стали тайными гостями форума YES, который проходил в Киеве с 12 по 14 сентября. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте Президента Украины Владимира Зеленского.

Так, сообщается, что форум посетили актрисы Мила Кунис, Робин Райт, продюсер нашумевшего сериала "Чернобыль", а также актер Эштон Катчер.

Мила Кунис и Эштон Катчер на встрече с Владимиром Зеленским и его женой Еленой

"В течение двух дней было несколько невероятно интересных и важных встреч со звездами мирового кино. Вчера говорили со сценаристом и продюсером уже культового сериала "Чернобыль" Крейгом Мезин, вечером, во время форума YES имел удовольствие пообщаться с непревзойденной Робин Райт. Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Эштоном Катчером. Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее, особенно учитывая то, что наша страна сделала первый весомый шаг к внедрению системы rebates", - говорится в сообщении главы государства.

Робин Райт и Зеленский. Фото: Инстаграм/Владимир Зеленский

Как сообщали Українські Новини, Зеленский призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине.

Ранее, в 2017 году, Эштон Катчер и Мила Кунис приезжали в Черновцы.