Сегодня метро Киева ограничит работу на трех станциях: на каких и почему

В то время, как в Киеве на десяти станциях метро перестали продавать и пополнять "зеленые карты"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.

"15 сентября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Десна" (Чернигов), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - сказано в нем.

Также после окончания матча возможно ограничение не закрытие входа на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Закрывать указанные станции не планируют.

Как сообщали Українськi Новини, за 8 месяцев Киевский метрополитен получил 20 млн гривен за сдачу в аренду своих помещений и в нем собираются строить туалеты.

Кроме того, к 1 ноября КП планирует полностью вывести жетоны из оборота.