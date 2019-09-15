подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
15 сентября 2019, воскресенье, 06:00 12
Общество 2019-09-15T06:33:25+03:00
Українські Новини
Сегодня метро Киева ограничит работу на трех станциях: на каких и почему

Сегодня метро Киева ограничит работу на трех станциях: на каких и почему

Площадь Льва Толстого. Фото: Facebook/КП
Площадь Льва Толстого. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

В то время, как в Киеве на десяти станциях метро перестали продавать и пополнять "зеленые карты", "Киевский метрополитен" намерен ограничить работу станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" 15 сентября из-за проведения футбольного матча в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.

"15 сентября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Десна" (Чернигов), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - сказано в нем.

Также после окончания матча возможно ограничение не закрытие входа на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Закрывать указанные станции не планируют.

Как сообщали Українськi Новини, за 8 месяцев Киевский метрополитен получил 20 млн гривен за сдачу в аренду своих помещений и в нем собираются строить туалеты.

Кроме того, к 1 ноября КП планирует полностью вывести жетоны из оборота.

Больше новостей о: Метрополитен Футбол Киевский метрополитен

Архив
Новости
Сегодня метро Киева ограничит работу на трех станциях: на каких и почему 06:00
Ученики и взрослые отравились в школьной столовой в Винницкой области 23:59
Закон об особом статусе Донбасса необходимо изменить, - Пристайко 22:49
Пожарные. Фото:
Огромный киевский пляжный комплекс Bora Bora сгорел: подробности пожара 22:27
Зеленский может и невысокого роста, но очень сильный физически, - Пристайко о "нормандском формате" 21:57
больше новостей
Зеленский выступил с
Зеленский снова выступил с "Кварталом 95" 21:53
У Розенко снизилась сумма оклада за август, но зарплата все равно в 8 раз больше 07:15 Документ
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей 20:58
Украина заявила отвод судье в деле о "скифском золоте" из-за его работы на Россию 15:44
Баканов рассказал, что он знает о "путче Порошенко" 21:29
больше новостей
Священник обливает Тверь святой водой. Скриншот: Россия1/YouTube
Тверь облили святой водой из самолета, чтоб защитить от пьянства и безразборных половых связей 20:58
Во время обыска в банке, где Порошенко снял $34 млн наличными, изъяли сервер, - Портнов 17:40
Бондаренко назначен губернатором Днепропетровской области: что о нем известно 12:23
В Запорожье запустили туристический троллейбус в заповедник "Остров Хортица" 14:15
Двое военных ранены на Донбассе в пятницу 13:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok