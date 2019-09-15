Сегодня метро Киева ограничит работу на трех станциях: на каких и почему

В то время, как в Киеве на десяти станциях метро перестали продавать и пополнять "зеленые карты", "Киевский метрополитен" намерен ограничить работу станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" 15 сентября из-за проведения футбольного матча в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский"\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.\r\n"15 сентября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Десна" (Чернигов), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - сказано в нем.\r\nТакже после окончания матча возможно ограничение не закрытие входа на станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Закрывать указанные станции не планируют.\r\nКак сообщали Українськi Новини, за 8 месяцев Киевский метрополитен получил 20 млн гривен за сдачу в аренду своих помещений и в нем собираются строить туалеты.\r\nКроме того, к 1 ноября КП планирует полностью вывести жетоны из оборота.