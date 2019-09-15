Сьогодні метро обмежить роботу на трьох станціях: на яких і чому

У той час, як у Києві на десяти станціях метро перестали продавати і поповнювати "зелені карти"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

"15 вересня, в зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Десна" (Чернігів), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену", - сказано в ньому.

Також після закінчення матчу можливе обмеження не закриття входу на станції "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Закривати зазначені станції не планують.

Як повідомляли Українські Новини, за 8 місяців Київський метрополітен отримав 20 млн гривень за здачу в оренду своїх приміщень і в ньому збираються будувати туалети.

Крім того, до 1 листопада КП планує повністю вивести жетони з обігу.