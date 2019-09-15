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15 вересня 2019, неділя, 06:00 12
Суспільство 2019-09-15T09:15:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні метро обмежить роботу на трьох станціях: на яких і чому

Сьогодні метро обмежить роботу на трьох станціях: на яких і чому

Площа Льва Толстого. Фото: Facebook/КП
Площа Льва Толстого. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

У той час, як у Києві на десяти станціях метро перестали продавати і поповнювати "зелені карти", "Київський метрополітен" має намір обмежити роботу станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого" 15 вересня через проведення футбольного матчу на Національному спортивному комплексі "Олімпійський"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

"15 вересня, в зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Десна" (Чернігів), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену", - сказано в ньому.

Також після закінчення матчу можливе обмеження не закриття входу на станції "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Закривати зазначені станції не планують.

Як повідомляли Українські Новини, за 8 місяців Київський метрополітен отримав 20 млн гривень за здачу в оренду своїх приміщень і в ньому збираються будувати туалети.

Крім того, до 1 листопада КП планує повністю вивести жетони з обігу.

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