С сегодняшнего дня в метрополитене Киева можно строить туалеты,- Минрегионстрой

С 1 сентября в Киевском метрополитене будут строить туалеты. Фото:ru.tsn.ua

С 1 сентября в Киевском метрополитене будут строить туалеты. Фото:ru.tsn.ua

С 1 сентября 2019 в метро в Киеве можно проектировать туалеты - нормы являются обязательными для нового строительства и реконструкции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства регионального развития, передают Українські Новини.

"1 сентября 2019 вступают в действие новые государственные строительные нормы по проектированию сооружений метрополитенов - ДБН В.2.3-7: 2018 "Метрополитены. Основные положения". Ими предусмотрено обязательные устройства туалетов для пассажиров на входе и выходе из станций при их новом строительстве или реконструкции.", - говорится в сообщении.

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.

Заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе заявил, что во время нового строительства или реконструкции санузла обязательно будут предусматриваться в пределах вестибюля станции, то есть на входе и выходе к ним.

Проектирование санузлов должно осуществляться в соответствии с требованиями ГСН (государственных строительных норм) "Общественные здания и сооружения" и ГСН "инклюзивность зданий и сооружений" .

Пархаладзе отметил, что удобства должны быть доступны для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

Кроме того, он добавил, что в сложных условиях при реконструкции станции возможно устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности земли. В таких случаях, согласно новым ГСН, санузлы должны иметь отдельную от метро систему бытовой канализации.

Как сообщали Українські Новини, с 15 июля, две станции Киевского метрополитена полностью отказались от жетонов. Итак, на станции метро "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром" с сегодняшнего дня доступны только современные формы оплаты.

Кроме того, в метро в скоро откажутся от продажи бесконтактных "зеленых карт" для оплаты проезда вслед за отказом от жетонов.