Фото дня: Днипро отпраздновал День города красочным карнавалом с героями комиксов и сказок

Костюм Одина на карнавал в честь дня Днипра. Фото: "Информатор"

Костюм Одина на карнавал в честь дня Днипра. Фото: "Информатор"

Днипро 14 сентября отпраздновал 243-летие и в честь праздника в центре прошел карнавал "I Love Dnipro".

Соответствующие яркие фото фестиваля опубликовал "Информатор".

Костюм Одина на карнавал в честь дня Днипра. Фото: "Информатор"

Карнавал открылся около 13:50. На аллее проспекта находились палатки с водой, а на мероприятии дежурили медики скорой, патрульные и волонтеры "Медицинского корпуса".

Предполагалось, что колонна будет двигаться монолитно и сообща, однако шествие передвигалось "кучками".

В колонне можно было встретить школьников, студентов, музыкантов, каратистов, футболистов, а также котиков, зайчиков, троллей и Бэтмэнов. Многие выбрали для своего костюма национальный лейтмотив.

Костюмы на карнавал в честь дня Днипра. Фото: "Информатор"

Кроме карналава, в Днипре состоялся арт-фестиваль "Квартал искусств", выставки-ярмарки, рыцарский турнир, Всеукраинский фестиваль духовых оркестров Dnipro Spirit of orchestras, водное шоу в районе Фестивального причала, чемпионат Украины по велоспринту и рок-фестиваль Dnipro-Rock-2019 в парке "Сагайдак".

Как сообщали Українські Новини, 14 сентября День города также отмечает Ужгород.

Также в День Днипра Президент Владимир Зеленский представил нового губернатора Днепропетровской области. Ранее в Яремче красочным гуцульским карнавалом отметили День города.