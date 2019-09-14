Огромный киевский пляжный комплекс Bora Bora сгорел: подробности пожара

Вечером субботы, 14 сентября, серьезный пожар вспыхнул на территории киевского Гидропарка, вследствие которого сгорел комплекс Bora Bora Beach Club, сообщает "Информатор".

Около 17:00 зона отдыха на десятки метров вокруг превратилась в настоящий Silen Hill: из-за дыма в Гидропарке была плохая видимость, а людям было тяжело дышать.

Площадь пожара моментально достигла 500 квадратных метров и продолжала расти из-за ветра. На место прибыли 9 единиц техники спасателей и пожарный корабль, который помогал обуздать стихию с воды.

90 пожарных смогли локализовать стихию лишь спустя час. За это время комплекс Bora Bora выгорел практически полностью. Никто не пострадал.

Очевидцы говорят, что почувствовали запах гари, а после последовал хлопок и клубы дыма. Уже спустя три минуты территория была охвачена огнем. Как сообщили спасатели, комплекс построен из дерева и был обтянут легковоспламеняющимся материалом, а сотрудники Bora Bora не сразу позвонили на "101", пытаясь ликвидировать огонь самостоятельно.

Также, по неподтвержденной информации, в комплексе днем ранее провели трехфазную сеть, что тоже могло стать причиной пожара. Сотрудники соседнего пляжа выдвинули версию о поджоге, так как в прошлом году Bora Bora Beach Club уже горел, но тогда все обошлось меньшими потерями.

Как сообщали Українські Новини, на Минском массиве произошел масштабный пожар в новостройке, черный столб дыма было видно по всему Киеву.

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