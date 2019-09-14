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14 вересня 2019, субота, 22:27 11
Події 2019-09-15T00:30:02+03:00
Українські Новини
Величезний київський пляжний комплекс Bora Bora згорів: подробиці пожежі

Величезний київський пляжний комплекс Bora Bora згорів: подробиці пожежі

Ввечері суботи, 14 вересня, серйозна пожежа спалахнула на території київського Гідропарку, внаслідок якої згорів комплекс Bora Bora Beach Club, повідомляє "Інформатор".

Близько 17:00 зона відпочинку на десятки метрів навколо перетворилася в справжній Silen Hill: через дим у Гідропарку була погана видимість, а людям було важко дихати.

Площа пожежі моментально досягла 500 квадратних метрів і продовжувала рости через вітер. На місце прибули 9 одиниць техніки рятувальників та пожежний корабель, який допомагав приборкати стихію водою.

90 пожежних змогли локалізувати стихію лише через годину. За цей час комплекс Bora Bora вигорів практично повністю. Ніхто не постраждав.

Очевидці кажуть, що відчули запах гару, а після пішли клуби диму. Вже через три хвилини територія була охоплена вогнем. Як повідомили рятувальники, комплекс побудований з дерева і був обтягнутий легкозаймистим матеріалом, а співробітники Bora Bora не відразу зателефонували на "101", намагаючись ліквідувати вогонь самостійно.

Також, за непідтвердженою інформацією, в комплексі днем раніше провели трифазну мережу, що також могло стати причиною пожежі. Працівники сусіднього пляжу висунули версію про підпал, оскільки в минулому році Bora Bora Beach Club вже горів, але тоді все обійшлося меншими втратами.

Пожежа в Bora Bora Beach Club. Фото: Пожежа в Bora Bora Beach Club. Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, на Мінському масиві сталася масштабна пожежа в новобудові, чорний стовп диму було видно по всьому Києву.

Раніше в Києві на Майдані сталася пожежа.

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