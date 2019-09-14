Масштабный пожар в Киеве: в Гидропарке полыхал Bora Bora Beach Club

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям локализовала пожар в клубе в Днепровском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українськi Новини.

"14 сентября в 17:08 на острове Долобецкий Днепровского района Киева в одноэтажном здании клуба возник пожар на площади около 500 кв. м", - говорится в нем.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара оперативно привлечен 51 человек личного состава и 9 единиц техники.

Пожар в Bora Bora Beach Club. Фото: Информатор

Как сообщил Информатор, пожар произошел в столичном Гидропарке в комплексе Bora Bora Beach Club. Черный дым видно из разных районов города.

Пожар начался около 17:00.

Издание сообщает, что горит весь комплекс — сам клуб, пляж, огонь перекинулся на деревья из-за ветра. На месте уже работают спасатели ГСЧС, также дежурят сотрудники полиция и "скорая". Они пытаются локализовать возгорание. Пожар тушат даже с воды при помощи специального катера.

Огонь очень быстро распространяется. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. По состоянию на 17:30, площадь возгорания составляет 500 квадратных метра. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Как рассказала Информатору Светлана Водолага, спикер ГСЧС Украины в Киеве, огонь очень быстро распространился из-за того, что во всем комплексе — деревянный настил и деревянные конструкции. Также одна из причин такой большой площади пожара это то, что персонал не сразу вызвал спасателей, они пытались сами бороться с огнем. Причины возгорания пока неизвестны, после полной ликвидации пожара их будут выяснять эксперты.

Около 18:00, спустя час после начала пожара, огонь удалось локализовать. Спасатели занимаются ликвидацией пожара.