подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
14 сентября 2019, суббота, 19:24 34
Происшествия 2019-09-14T19:24:34+03:00
Українські Новини
Масштабный пожар в Киеве: в Гидропарке полыхал Bora Bora Beach Club

Масштабный пожар в Киеве: в Гидропарке полыхал Bora Bora Beach Club

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям локализовала пожар в клубе в Днепровском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українськi Новини.

"14 сентября в 17:08 на острове Долобецкий Днепровского района Киева в одноэтажном здании клуба возник пожар на площади около 500 кв. м", - говорится в нем.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара оперативно привлечен 51 человек личного состава и 9 единиц техники.

Пожар в Bora Bora Beach Club. Фото: ИнформаторПожар в Bora Bora Beach Club. Фото: Информатор

Как сообщил Информатор, пожар произошел в столичном Гидропарке в комплексе Bora Bora Beach Club. Черный дым видно из разных районов города.

Пожар начался около 17:00.

Издание сообщает, что горит весь комплекс — сам клуб, пляж, огонь перекинулся на деревья из-за ветра. На месте уже работают спасатели ГСЧС, также дежурят сотрудники полиция и "скорая". Они пытаются локализовать возгорание. Пожар тушат даже с воды при помощи специального катера.

Огонь очень быстро распространяется. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. По состоянию на 17:30, площадь возгорания составляет 500 квадратных метра. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Как рассказала Информатору Светлана Водолага, спикер ГСЧС Украины в Киеве, огонь очень быстро распространился из-за того, что во всем комплексе — деревянный настил и деревянные конструкции. Также одна из причин такой большой площади пожара это то, что персонал не сразу вызвал спасателей, они пытались сами бороться с огнем. Причины возгорания пока неизвестны, после полной ликвидации пожара их будут выяснять эксперты.

Около 18:00, спустя час после начала пожара, огонь удалось локализовать. Спасатели занимаются ликвидацией пожара.

Больше новостей о: Пожар Гидропарк ГосЧС Украины Пожар в Киеве Bora Bora Beach Club

Архив
Новости
Бленхеймский дворец. Фото: mirror.co.uk
Золотой унитаз похитили из дворца Уинстона Черчилля: замок затопило 19:50
Труханов встретился с мэром Лондона 19:31
Пожар в Bora Bora Beach Club. Фото: Информатор
Масштабный пожар в Киеве: в Гидропарке полыхал Bora Bora Beach Club 19:24
Пока что Россия не продемонстрировала политическую волю завершить конфликт, - Волкер 19:00
Миротворческой миссии в "минских договоренностях" нет, - Пристайко 18:42
больше новостей
Зеленский выступил с
Зеленский снова выступил с "Кварталом 95" 21:53
Украина заявила отвод судье в деле о "скифском золоте" из-за его работы на Россию 15:44
У Розенко снизилась сумма оклада за август, но зарплата все равно в 8 раз больше 07:15 Документ
Баканов рассказал, что он знает о "путче Порошенко" 21:29
Зеленский и Богдан радикально почистили списки своих советников и помощников (документ) 08:15
больше новостей
В Запорожье запустили туристический троллейбус в заповедник "Остров Хортица" 14:15
Двое военных ранены на Донбассе в пятницу 13:58
Зеленский и Богдан радикально почистили списки своих советников и помощников (документ) 08:15
Украина заявила отвод судье в деле о "скифском золоте" из-за его работы на Россию 15:44
Бондаренко назначен губернатором Днепропетровской области: что о нем известно 12:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok