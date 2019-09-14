Масштабный пожар в Киеве: в Гидропарке полыхал Bora Bora Beach Club

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям локализовала пожар в клубе в Днепровском районе Киева.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українськi Новини.\r\n"14 сентября в 17:08 на острове Долобецкий Днепровского района Киева в одноэтажном здании клуба возник пожар на площади около 500 кв. м", - говорится в нем.\r\nПредварительно жертв и пострадавших нет.\r\nК тушению пожара оперативно привлечен 51 человек личного состава и 9 единиц техники.\r\n\r\n\r\nПожар в Bora Bora Beach Club. Фото: Информатор\r\nКак сообщил Информатор, пожар произошел в столичном Гидропарке в комплексе Bora Bora Beach Club. Черный дым видно из разных районов города.\r\nПожар начался около 17:00.\r\nИздание сообщает, что горит весь комплекс — сам клуб, пляж, огонь перекинулся на деревья из-за ветра. На месте уже работают спасатели ГСЧС, также дежурят сотрудники полиция и "скорая". Они пытаются локализовать возгорание. Пожар тушат даже с воды при помощи специального катера.\r\nОгонь очень быстро распространяется. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. По состоянию на 17:30, площадь возгорания составляет 500 квадратных метра. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.\r\nКак рассказала Информатору Светлана Водолага, спикер ГСЧС Украины в Киеве, огонь очень быстро распространился из-за того, что во всем комплексе — деревянный настил и деревянные конструкции. Также одна из причин такой большой площади пожара это то, что персонал не сразу вызвал спасателей, они пытались сами бороться с огнем. Причины возгорания пока неизвестны, после полной ликвидации пожара их будут выяснять эксперты.\r\nОколо 18:00, спустя час после начала пожара, огонь удалось локализовать. Спасатели занимаются ликвидацией пожара.\r\n