В Киеве на Майдане произошел пожар

На Майдане в Киеве был пожар. Фото: "Страна"

На Майдане в Киеве был пожар. Фото: "Страна"

Вечером в пятницу, 30 августа, около 19:00 на Майдане независимости в центре Киева произошел пожар. Об этом сообщает "Страна".

Густой дым валил из-за торгового центра "Глобус", пространства между зданием Национальной музыкальной академии и ТЦ. По версиям очевидцев, горел или склад, или мусорный бак, расположенный в указанном месте.

Сначала с огнем боролась лишь одна пожарная машина и спасатели, однако на место оперативно прибыло подкрепление, а также "скорая" и полиция. Данных о пострадавших на текущий момент нет.

На Майдане в Киеве был пожар. Фото: "Страна"

Ранее на Троещине горело здание на берегу озера. Там хранился инвентарь для отдыха в беседках.

В Киеве в пятиэтажке случился пожар, есть погибший и травмированные.