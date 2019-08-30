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30 августа 2019, пятница, 20:30 78
Политика 2019-08-30T20:30:20+03:00
Українські Новини
В Киеве на Майдане произошел пожар

В Киеве на Майдане произошел пожар

На Майдане в Киеве был пожар. Фото:
На Майдане в Киеве был пожар. Фото: "Страна"

Вечером в пятницу, 30 августа, около 19:00 на Майдане независимости в центре Киева произошел пожар. Об этом сообщает "Страна".

Густой дым валил из-за торгового центра "Глобус", пространства между зданием Национальной музыкальной академии и ТЦ. По версиям очевидцев, горел или склад, или мусорный бак, расположенный в указанном месте. 

Сначала с огнем боролась лишь одна пожарная машина и спасатели, однако на место оперативно прибыло подкрепление, а также "скорая" и полиция. Данных о пострадавших на текущий момент нет. 

На Майдане в Киеве был пожар. Фото: На Майдане в Киеве был пожар. Фото: "Страна"

Ранее на Троещине горело здание на берегу озера. Там хранился инвентарь для отдыха в беседках.

В Киеве в пятиэтажке случился пожар, есть погибший и травмированные.

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