Зеленский может и невысокого роста, но очень сильный физически, - Пристайко о "нормандском формате"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал опасения политиков относительно предстоящей встречи лидеров "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия), которую придется перенести из-за России, заявив, что Президент Владимир Зеленский "сильный и выкручивать ему руки будет сложно".

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Президент Зеленский может и невысокого роста, но очень сильный физически, потому что постоянно тренируется. Поэтому не так просто будет выкручивать ему руки", - заявил Пристайко.

В свою очередь специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал возможность присоединения американского Президента Дональда Трампа к "нормандскому формату".

"Формат - не проблема. Мы поддерживаем "нормандский формат. Мы часто напрямую общаемся с Францией, Германией и Украиной, конечно, у нас были и двухсторонние переговоры с Россией. Проблема не в формате, а в позиции России", - сказал он.

При этом Волкер добавил, что в случае необходимости США готовы присоединиться.

Также Волкер сообщил, что в последние недели обсуждает с помощником Президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым возможность их встречи в ближайшее время.

В то же время на данный момент, по его словам, конкретная дата не согласована.

Как сообщали Українськi Новини, Пристайко разозлился из-за вопроса о переговорах с Россией.

Тем временем Зеленский заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны исключительно после вывода российских войск.