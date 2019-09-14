Зеленський може і невисокого зросту, але дуже сильний фізично, - Пристайко про "нормандський формат"

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко прокоментував побоювання політиків щодо майбутньої зустрічі лідерів "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія), яку доведеться перенести через Росії, заявивши, що Президент Володимир Зеленський "сильний і викручувати йому руки буде складно".

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Президент Зеленський може і невисокого зросту, але дуже сильний фізично, тому що постійно тренується. Тому не так просто буде викручувати йому руки", - заявив Пристайко.

Своєю чергою спеціальний представник США з питань України Курт Волкер прокоментував можливість приєднання американського Президента Дональда Трампа до "нормандського формату".

"Формат - не проблема. Ми підтримуємо "нормандський формат". Ми часто безпосередньо спілкуємося з Францією, Німеччиною та Україною, звичайно, в нас були і двосторонні переговори з Росією. Проблема не в форматі, а в позиції Росії", - сказав він.

При цьому Волкер додав, що в разі потреби США готові приєднатися.

Також Волкер повідомив, що останніми тижнями обговорює з помічником президента Росії Владиславом Сурковим можливість їхньої зустрічі найближчим часом.

Водночас зараз, з його слів, конкретну дату не узгоджено.

Як повідомляли Українські Новини, Пристайко розлютився через питання про переговори з Росією.

Тим часом Зеленський заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можливі виключно після виведення російських військ.