В Днипре полностью закрывают на ремонт основной мост через Днепр

В Днипре полностью перекрывают движение по основному мосту через Днепр в 00:00 с 17 на 18 июля.

Об этом сообщил мэр Днипра Борис Филатов на своей странице в социальной сети Facebook.

"Да, Мост закрывается полностью до 14 сентября в 00-00 часов с 17 на 18 июля. Вы же все, включая Владимира Александровича (Зеленский, - ред), хотели быстрее, правда? Придётся теперь потерпеть. Никто не обещал, что будет легко", - написал он.

Также Филатов отметил, что по проекту мост надо было ремонтировать 24 месяца.

"Да, это нужно было делать с полным перекрытием, но мы не могли на 2 года закрыть основную магистраль и ремонтировали его частями. Да, я поспорил с Зеленским и либо выиграю пари, либо уйду в отставку", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский договорился с Филатовым о его отставке в случае срыва срока открытия моста.

Ранее Борис Филатов проанонсировал "хорошие новости от Зеленского" по строительству аэропорта в Днипре.

Тем временем Филатов задекларировал билет на суборбитальный полет.