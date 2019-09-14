подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
14 сентября 2019, суббота, 10:24 464
Внешняя политика 2019-09-14T10:27:50+03:00
Українські Новини
Россия - самый большой сосед Украины, с которым надо сосуществовать, - Гончарук

Россия - самый большой сосед Украины, с которым надо сосуществовать, - Гончарук

Алексей Гончарук. Скриншот: трансляция YES
Алексей Гончарук. Скриншот: трансляция YES

Тот факт, что Россия, которая отказалась от встречи в "нормандском формате" в сентябре, является агрессом, не отменяет того, что она также и наибольшей сосед Украины, с которым надо как-то сосуществовать.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в ходе выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.

"Для меня лично Россия, как государство, - это агрессор. Но это никак не отменяет факта, что Россия - это наш наибольший сосед и нужно осознать, как сосуществовать с этой большой страной в дальнейшем", - сказал он.

Гончарук подчеркнул, что успех Украины - это лучший ответ агрессору и главный приоритет правительства.

"Наши намерения - быть прагматичными. Мы думаем, что лучший ответ любому агрессору - это наш собственный успех, нам нужно продемонстрировать, что мы успешные. Мы, как правительство, будем концентрироваться на том, чтобы максимально быстро сделать Украину успешной страной. И это наш ассиметричный ответ любой агрессии сейчас", - отметил премьер.

При этом Гончарук отказался обсуждать другие возможные сценарии борьбы с агрессором, подчеркнув, что это не только его ответственность.

Как сообщали Українськi Новини, Гончарук заявил, что Украина намерена перенять прагматичную политику США по примеру Дональда Трампа.

Тем временем Зеленский пообещал бороться за Крым не только словами.

Больше новостей о: российская агрессия Премьер-министр Украина-Россия Алексей Гончарук

Архив
Новости
Коломойский наносит миллиардные убытки госпредприятию "Центрэнерго", - Корольчук 12:05
Масштабный сбой в системе Приватбанка продолжается: где не работают терминалы и банкоматы 11:54
Ситуация в ООС обострилась: восемь военных ранены оккупантами за сутки 11:31
Гончарук допустил кадровые ошибки в будущем и сразу пообещал их исправить 11:16
Гончарук назвал двух олигархов, с которыми встречался 10:49
больше новостей
Слишком неприличный купальник: в США школьницу дисквалифицировали после победы в соревновании по плаванью 14:27
"ЛНР" передала Украине еще 54 заключенных 14:23
Зеленский выступил с
Зеленский снова выступил с "Кварталом 95" 21:53
Украина заявила отвод судье в деле о "скифском золоте" из-за его работы на Россию 15:44
Зеленский и Богдан радикально почистили списки своих советников и помощников (документ) 08:15
больше новостей
В Запорожье запустили туристический троллейбус в заповедник "Остров Хортица" 14:15
Двое военных ранены на Донбассе в пятницу 13:58
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента, - лекция министра экономики Милованова 16:55
Зеленский и Богдан радикально почистили списки своих советников и помощников (документ) 08:15
Украинцы теперь смогут расплатиться за товар в магазине своим селфи 15:34
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok