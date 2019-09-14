Россия - самый большой сосед Украины, с которым надо сосуществовать, - Гончарук

Тот факт, что Россия, которая отказалась от встречи в "нормандском формате" в сентябре, является агрессом, не отменяет того, что она также и наибольшей сосед Украины, с которым надо как-то сосуществовать.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в ходе выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES), передают Українськi Новини.

"Для меня лично Россия, как государство, - это агрессор. Но это никак не отменяет факта, что Россия - это наш наибольший сосед и нужно осознать, как сосуществовать с этой большой страной в дальнейшем", - сказал он.

Гончарук подчеркнул, что успех Украины - это лучший ответ агрессору и главный приоритет правительства.

"Наши намерения - быть прагматичными. Мы думаем, что лучший ответ любому агрессору - это наш собственный успех, нам нужно продемонстрировать, что мы успешные. Мы, как правительство, будем концентрироваться на том, чтобы максимально быстро сделать Украину успешной страной. И это наш ассиметричный ответ любой агрессии сейчас", - отметил премьер.

При этом Гончарук отказался обсуждать другие возможные сценарии борьбы с агрессором, подчеркнув, что это не только его ответственность.

Как сообщали Українськi Новини, Гончарук заявил, что Украина намерена перенять прагматичную политику США по примеру Дональда Трампа.

Тем временем Зеленский пообещал бороться за Крым не только словами.