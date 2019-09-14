Гончарук розповів про свої політичні плани до кінця життя

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що не планує займатися політикою до кінця життя в той час, як вважає, що Росія - найбільший сусід України, з яким треба співіснувати.

Про це він сказав у ході виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES), передають Українські Новини.

"Я не планую до кінця свого життя займатися політикою, державною службою. У мене немає таких планів", - сказав Гончарук.

Прем'єр підкреслив, що незалежно від займаної в майбутньому посади в команді президента Володимира Зеленського докладе всіх зусиль для того, щоб уряд за результатами 5 років роботи зміг дозволити собі піти реалізовуватися в інших сферах діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, у ході Ялтинської європейської стратегії (YES) Гончарук підтвердив, що зустрічався з бізнесменами Віктором Пінчуком та Ігорем Коломойським, і запевнив, що не зустрічався з Рінатом Ахметовим.

Тим часом Гончарук заявив, що Україна має намір перейняти прагматичну політику США за прикладом Дональда Трампа.