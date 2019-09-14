Жена нового губернатора Днепропетровской области имеет паспорт РФ

У жены назначенного в субботу губенартором Днепропетровской областной администрации Александра Бондаренко Регины - гражданство Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно декларации Бондаренко, его жена является гражданкой Российской Федерации, которая задекларировала заработную плату по основному месту работы – 992 340 гривен. Само место работы не уточняется.

Как сообщали Українські Новини, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подтвердил российское гражданство своей жены. В частности, Баканов написал, что его спецпроверка не выявила никаких ограничений при назначении на должность заместителя председателя СБУ и не нашла препятствий предоставлению ему допуска к государственной тайне.

Тем временем, как написали российские СМИ, Президент РФ Владимир Путин собрался выдавать паспорта РФ всем украинцам по упрощенной процедуре.