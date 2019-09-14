Дружина нового губернатора Дніпровщини має паспорт РФ

У дружини призначеного в суботу губенартором Дніпропетровської обласної адміністрації Олександра Бондаренка Регіни - громадянство Російської Федерації.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з деклараціэю Бондаренка, його дружина є громадянкою Російської Федерації, яка задекларувала заробітну плату за основним місцем роботи – 992 340 гривень. Саме місце роботи не уточнюється.

Як повідомляли Українські Новини, голова Служби безпеки України Іван Баканов підтвердив російське громадянство своєї дружини. Зокрема, Баканов написав, що його спецперевірка не виявила жодних обмежень при призначенні на посаду заступника голови СБУ і не знайшла перешкод надання йому допуску до державної таємниці.

Тим часом, як написали російські ЗМІ, Президент РФ Володимир Путін зібрався видавати паспорта РФ всім українцям за спрощеною процедурою.