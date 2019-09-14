Росія - найбільший сусід України, з яким треба співіснувати, - Гончарук

Той факт, що Росія, яка відмовилася від зустрічі в "нормандському форматі" у вересні, є агрессом, не скасовує того, що вона також і найбільший сусід України, з яким треба якось співіснувати.\r\nПро це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ході виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES), передають Українські Новини.\r\n"Для мене особисто Росія, як держава, - це агресор. Але це ніяк не скасовує факту, що Росія - це наш найбільший сусід і треба усвідомити, як співіснувати з цією великою країною надалі", - сказав він.\r\nГончарук підкреслив, що успіх України - це найкраща відповідь агресорові і головний пріоритет уряду.\r\n"Наші наміри - бути прагматичними. Ми думаємо, що найкраща відповідь будь-якому агресорові - це наш власний успіх, нам треба продемонструвати, що ми успішні. Ми, як уряд, будемо концентруватися на тому, щоб максимально швидко зробити Україну успішною країною. І це наша асиметрична відповідь будь-якій агресії зараз", - зазначив прем'єр.\r\nПри цьому Гончарук відмовився обговорювати інші можливі сценарії боротьби з агресором, підкресливши, що це не тільки його відповідальність.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що Україна має намір перейняти прагматичну політику США за прикладом Дональда Трампа.\r\nТим часом Зеленський пообіцяв боротися за Крим не тільки словами.