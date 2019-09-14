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14 вересня 2019, субота, 10:24 33
Зовнішня політика 2019-09-14T13:45:02+03:00
Українські Новини
Росія - найбільший сусід України, з яким треба співіснувати, - Гончарук

Росія - найбільший сусід України, з яким треба співіснувати, - Гончарук

Олексій Гончарук. Скріншот: трансляція YES
Олексій Гончарук. Скріншот: трансляція YES

Той факт, що Росія, яка відмовилася від зустрічі в "нормандському форматі" у вересні, є агрессом, не скасовує того, що вона також і найбільший сусід України, з яким треба якось співіснувати.

Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ході виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES), передають Українські Новини.

"Для мене особисто Росія, як держава, - це агресор. Але це ніяк не скасовує факту, що Росія - це наш найбільший сусід і треба усвідомити, як співіснувати з цією великою країною надалі", - сказав він.

Гончарук підкреслив, що успіх України - це найкраща відповідь агресорові і головний пріоритет уряду.

"Наші наміри - бути прагматичними. Ми думаємо, що найкраща відповідь будь-якому агресорові - це наш власний успіх, нам треба продемонструвати, що ми успішні. Ми, як уряд, будемо концентруватися на тому, щоб максимально швидко зробити Україну успішною країною. І це наша асиметрична відповідь будь-якій агресії зараз", - зазначив прем'єр.

При цьому Гончарук відмовився обговорювати інші можливі сценарії боротьби з агресором, підкресливши, що це не тільки його відповідальність.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що Україна має намір перейняти прагматичну політику США за прикладом Дональда Трампа.

Тим часом Зеленський пообіцяв боротися за Крим не тільки словами.

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