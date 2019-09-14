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14 вересня 2019, субота, 09:59 23
Економіка 2019-09-14T13:15:01+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд у смартфоні запустили: українці незабаром зможуть оформити "Е-пенсію"

Пенсійний фонд у смартфоні запустили: українці незабаром зможуть оформити "Е-пенсію"

Пенсії. Фото:
Пенсії. Фото: "Аіф"

Після того, як Кабмін врегулював виплату пенсій переселенцям Пенсійний фонд України 14 вересня запустив у тестовому форматі новий електронний сервіс - мобільний додаток "Пенсійний фонд" з доступом до електронних сервісів фонду у форматі з мобільних пристроїв - смартфонів і планшетів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Пенсійного фонду, передають Українські Новини.

"Проект "Пенсійний фонд України в смартфоні" розроблено з метою реалізації розвитку системи надання електронних послуг "Е-пенсія" і забезпечує максимально зручну і оперативну взаємодію громадян з Пенсійним фондом України", - сказано в повідомленні.

Зараз додаток доступний для системи Android, далі його планують запровадити і для IOS.

Згідно з повідомленням, користувачі програми можуть:

  • користуватися електронними послугами фонду з мобільних пристроїв;
  • переглядати інформацію, яка міститься в електронній обліковій картці соціального страхування, в Реєстрі застрахованих осіб за анкетними даними, заробітної плати та інформації про набутий страховий стаж;
  • контролювати сплату страхувальниками страхових внесків;
  • переглядати дані електронної пенсійного справи;
  • переглядати електронний реєстр листків непрацездатності;
  • покращувати якість надання послуг.

Також усі категорії користувачів у додатку можуть:

  • ознайомитися зі станом опрацювання звернень до Пенсійного фонду України, в тому числі прикріплених до звернень документів;
  • верифікувати документи, довідки, сформовані в особистому електронному кабінеті;
  • отримати та переглянути повідомлення від Пенсійного фонду.

    Мобільний додатокМобільний додаток "Пенсійний фонд". Фото: Пенсійний фонд

Найближчим часом у фонді обіцяють надати програмі можливість додавати документи для призначення/перерахунку пенсій в одне торкання (Е-пенсія) і записуватися на прийом у відділи обслуговування.

Щоб скористатися додатком, користувачеві необхідний ключ кваліфікованого електронного підпису, який раніше називався ЕЦП, або попередня реєстрація на портал Фонду через веб-браузер за допомогою логіна і пароля - в цьому випадку особисті дані користувача не використовуються при формуванні довідок.

Як повідомляли Українські Новини, на субсидії направили 157 млн гривень у липні: скільки пенсіонерів отримали готівку.

Раніше середня зарплата для обчислення пенсії "перевалила" за 10 тисяч гривень.

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