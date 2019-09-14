Пенсійний фонд у смартфоні запустили: українці незабаром зможуть оформити "Е-пенсію"

Після того, як Кабмін врегулював виплату пенсій переселенцям

Про це йдеться в повідомленні на сайті Пенсійного фонду, передають Українські Новини.

"Проект "Пенсійний фонд України в смартфоні" розроблено з метою реалізації розвитку системи надання електронних послуг "Е-пенсія" і забезпечує максимально зручну і оперативну взаємодію громадян з Пенсійним фондом України", - сказано в повідомленні.

Зараз додаток доступний для системи Android, далі його планують запровадити і для IOS.

Згідно з повідомленням, користувачі програми можуть:

користуватися електронними послугами фонду з мобільних пристроїв;

переглядати інформацію, яка міститься в електронній обліковій картці соціального страхування, в Реєстрі застрахованих осіб за анкетними даними, заробітної плати та інформації про набутий страховий стаж;

контролювати сплату страхувальниками страхових внесків;

переглядати дані електронної пенсійного справи;

переглядати електронний реєстр листків непрацездатності;

покращувати якість надання послуг.

Також усі категорії користувачів у додатку можуть:

ознайомитися зі станом опрацювання звернень до Пенсійного фонду України, в тому числі прикріплених до звернень документів;

верифікувати документи, довідки, сформовані в особистому електронному кабінеті;

отримати та переглянути повідомлення від Пенсійного фонду. Мобільний додаток "Пенсійний фонд". Фото: Пенсійний фонд

Найближчим часом у фонді обіцяють надати програмі можливість додавати документи для призначення/перерахунку пенсій в одне торкання (Е-пенсія) і записуватися на прийом у відділи обслуговування.

Щоб скористатися додатком, користувачеві необхідний ключ кваліфікованого електронного підпису, який раніше називався ЕЦП, або попередня реєстрація на портал Фонду через веб-браузер за допомогою логіна і пароля - в цьому випадку особисті дані користувача не використовуються при формуванні довідок.

Як повідомляли Українські Новини, на субсидії направили 157 млн гривень у липні: скільки пенсіонерів отримали готівку.

Раніше середня зарплата для обчислення пенсії "перевалила" за 10 тисяч гривень.