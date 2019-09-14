Пенсійний фонд у смартфоні запустили: українці незабаром зможуть оформити "Е-пенсію"

Після того, як Кабмін врегулював виплату пенсій переселенцям Пенсійний фонд України 14 вересня запустив у тестовому форматі новий електронний сервіс - мобільний додаток "Пенсійний фонд" з доступом до електронних сервісів фонду у форматі з мобільних пристроїв - смартфонів і планшетів.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сайті Пенсійного фонду, передають Українські Новини.\r\n"Проект "Пенсійний фонд України в смартфоні" розроблено з метою реалізації розвитку системи надання електронних послуг "Е-пенсія" і забезпечує максимально зручну і оперативну взаємодію громадян з Пенсійним фондом України", - сказано в повідомленні.\r\nЗараз додаток доступний для системи Android, далі його планують запровадити і для IOS.\r\nЗгідно з повідомленням, користувачі програми можуть:\r\n\r\nкористуватися електронними послугами фонду з мобільних пристроїв;\r\nпереглядати інформацію, яка міститься в електронній обліковій картці соціального страхування, в Реєстрі застрахованих осіб за анкетними даними, заробітної плати та інформації про набутий страховий стаж;\r\nконтролювати сплату страхувальниками страхових внесків;\r\nпереглядати дані електронної пенсійного справи;\r\nпереглядати електронний реєстр листків непрацездатності;\r\nпокращувати якість надання послуг.\r\n\r\nТакож усі категорії користувачів у додатку можуть:\r\n\r\nознайомитися зі станом опрацювання звернень до Пенсійного фонду України, в тому числі прикріплених до звернень документів;\r\nверифікувати документи, довідки, сформовані в особистому електронному кабінеті;\r\nотримати та переглянути повідомлення від Пенсійного фонду.\r\nМобільний додаток "Пенсійний фонд". Фото: Пенсійний фонд\r\n\r\n\r\nНайближчим часом у фонді обіцяють надати програмі можливість додавати документи для призначення\/перерахунку пенсій в одне торкання (Е-пенсія) і записуватися на прийом у відділи обслуговування.\r\nЩоб скористатися додатком, користувачеві необхідний ключ кваліфікованого електронного підпису, який раніше називався ЕЦП, або попередня реєстрація на портал Фонду через веб-браузер за допомогою логіна і пароля - в цьому випадку особисті дані користувача не використовуються при формуванні довідок.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на субсидії направили 157 млн гривень у липні: скільки пенсіонерів отримали готівку.\r\nРаніше середня зарплата для обчислення пенсії "перевалила" за 10 тисяч гривень.