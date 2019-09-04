На субсидии направили 157 млн гривен в июле: сколько пенсионеров получили наличку

В то время, как средний размер субсидии изменился, в августе 610,6 тысяч пенсионеров получили от Пенсионного фонда субсидии наличными на оплату жилищно-коммунальных услуг за июль, а всего на эту социальную помощь выделили 157,2 млн гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"В августе 2019 Пенсионный фонд Украины обеспечил выплату жилищных субсидий пенсионерам на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за июль 2019 года", - сказано в сообщении.\r\nСогласно ему, получили субсидию 610,6 тысяч человек.\r\nВсего на материальную помощь за июль в августе было выделено 157,2 млн гривен.\r\nИнфографика: Пенсионный фонд\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабинет Министров расширил перечень банков, в которых можно получить монетизированные субсидии. Кроме того, в новом отопительном сезоне субсидии будут оформлять по-новому.\r\nТем временем эксперт отмечает, что субсидии заставляют украинцев отказываться от официального трудоустройства.\r\nРанее экс-премьер Владимир Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях.