На субсидии направили 157 млн гривен в июле: сколько пенсионеров получили наличку

В то время, как средний размер субсидии изменился, в августе 610,6 тысяч пенсионеров получили от Пенсионного фонда субсидии наличными на оплату жилищно-коммунальных услуг за июль, а всего на эту социальную помощь выделили 157,2 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"В августе 2019 Пенсионный фонд Украины обеспечил выплату жилищных субсидий пенсионерам на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за июль 2019 года", - сказано в сообщении.

Согласно ему, получили субсидию 610,6 тысяч человек.

Всего на материальную помощь за июль в августе было выделено 157,2 млн гривен.

Инфографика: Пенсионный фонд/Facebook

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров расширил перечень банков, в которых можно получить монетизированные субсидии. Кроме того, в новом отопительном сезоне субсидии будут оформлять по-новому.

Тем временем эксперт отмечает, что субсидии заставляют украинцев отказываться от официального трудоустройства.

Ранее экс-премьер Владимир Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях.