Киевское метро изменит работу из-за футбола в воскресенье

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен", в котором собираются строить туалеты, намерено ограничить работу станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" 15 сентября из-за проведения футбольного матча в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.

"15 сентября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Десна" (Чернигов), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - сказано в нем.

Отмечается, что после окончания матча, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Как сообщали Українськi Новини, за 8 месяцев Киевский метрополитен получил 20 млн гривен за сдачу в аренду своих помещений.

Также в Киеве полиция задержала минировщика станции метро.