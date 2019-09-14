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14 вересня 2019, субота, 08:13 20
Суспільство 2019-09-15T18:00:07+03:00
Українські Новини
Київське метро змінить роботу через футбол у неділю

Київське метро змінить роботу через футбол у неділю

Київський метрополітен.
Київський метрополітен.

Комунальне підприємство "Київський метрополітен", у якому збираються будувати туалети, має намір обмежити роботу станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого" 7 вересня через проведення футбольного матчу в Національному спортивному комплексі "Олімпійський"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

"15 вересня, в зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Десна" (Чернігів), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену", - сказано в ньому.

Зазначається, що після закінчення матчу, з метою забезпечення належного перевезення уболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Як повідомляли Українські Новини, за 8 місяців Київський метрополітен отримав 20 млн гривень за здачу в оренду своїх приміщень.

Також у Києві поліція затримала мінувальника станції метро.

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